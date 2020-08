Land NÖ bietet Gemeinden neuen Ratgeber zur sicheren Schulweg-Gestaltung

LR Schleritzko: „Richtige Maßnahmen ergreifen, um Kindern einen sicheren Weg zur Schule und wieder zurück zu ermöglichen.“

St. Pölten (OTS/NLK) - Nächste Woche ist es wieder so weit: Tausende Kinder machen sich wieder auf den Weg in die Kindergärten und Schulen in Niederösterreich. „Während für die Kinder der selbst zurückgelegte Weg in die Schule oft ein tolles Erlebnis ist, treibt das den Eltern die Sorgenfalten ins Gesicht. Die Angst vor einem Unfall des eigenen Kindes ist groß. Das Land Niederösterreich gibt deshalb den Gemeinden mit einem neuen Ratgeber Werkzeuge in die Hand, damit Eltern ihre Sprösslinge beruhigt auf den Weg schicken können“, präsentiert NÖ Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko den neuen Leitfaden des Landes zur verkehrssicheren Gestaltung des Schulumfeldes, der gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit erarbeitet wurde.

Der Landesrat betont dabei, die Vielzahl an Möglichkeiten, die den Verkehrsplanern vor Ort zur Verfügung stehen. „Es gilt dabei die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um Kindern einen sicheren Weg zur Schule und wieder zurück zu ermöglichen. Denn auch wenn es vermeintlich am sichersten erscheint, sein Kind mit dem eigenen PKW zur Schule zu bringen, sorgt das vermehrte Kfz-Aufkommen dort wiederum für mehr Gefahrenpotential für andere Kinder“, gibt Schleritzko zu bedenken. Vielmehr seien der Mix aus rechtlichen Möglichkeiten, baulichen Maßnahmen und einer ganzheitlichen Planung die bessere Alternative, um die Sicherheit zu steigern. „Angefangen vom SchulGehBus über die Errichtung von Begegnungszonen bis hin zum Einsatz von Schülerlotsen: Das Potpourri an Ideen ist vielfältig. Unterstützung bei der Planung erfahren die Gemeinden auch vom regionalen Mobilitätsmanagement des Landes in der NÖ.Regional“, erläutert Schleritzko.

Weitere Informationen: Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, BA, Telefon 02742/9005-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse