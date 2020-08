dm und MyElectric werben für grüne Energie

100 Euro dm Geschenkkarte bei Wechsel auf Ökostrom

Salzburg/Wals (OTS) - Zum Umstieg auf Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen wollen dm drogerie markt und dessen Energielieferant MyElectric motivieren: Wer im Zeitraum vom 31. 8. bis zum 30. 9. 2020 von seinem bisherigen Stromanbieter auf Ökostrom von MyElectric, 100 % Tochter der Salzburg AG, wechselt, kann jetzt dreifach sparen – nämlich pro Haushalt rund eine halbe Tonne CO2 pro Jahr, rund 10 % auf den Energiepreis gegenüber einem typischen Landesenergieversorger und als Dankeschön gibt's eine 100 Euro dm Geschenkkarte von der MyElectric zugeschickt.



Bereits seit zehn Jahren bezieht dm drogerie markt Ökostrom vom österreichischen Energieunternehmen MyElectric. Die Teilkonzern-Zentrale in Salzburg-Wals, das Verteilzentrum in Enns sowie fast alle der 388 dm Filialen in Österreich werden mit grünem Strom versorgt. Der Ökostrom von MyElectric wird zu 85 % aus Wasserkraft und zu über 10 % aus Windenergie gewonnen, den Rest liefern feste oder flüssige Biomasse, Sonne und sonstige erneuerbare Energiequellen.



Auf diese Weise spart dm rund 4.400 Tonnen CO2 pro Jahr ein – damit könnte eine Person 290 Mal mit dem Flugzeug die Erde umrunden. „Überall wo wir den Strombezug selbst in der Hand haben, setzen wir selbstverständlich auf Ökostrom. Denn die Energiewende, der Umstieg von fossilen Energieträgern auf nachhaltige Energiequellen, ist dringend notwendig, um den CO2 Ausstoß zu minimieren und damit die Erderwärmung einzudämmen“, betont dm Geschäftsführer Thomas Köck.



Stromanbieter wechseln und dreifach profitieren



Ein durchschnittlicher Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch kann durch den Wechsel auf Ökostrom rund eine halbe Tonne CO2 pro Jahr einsparen. Das entspricht einer Fahrt von mehr als 3.000 Kilometern mit einem modernen Pkw. „Wir möchten unsere Kunden motivieren, dieses Einsparungspotential zu nutzen und auf grünen Strom umzusteigen“, so dm Geschäftsführer Harald Bauer. Außerdem ist der Energiepreis von 8,2 Cent/kWh inklusive Umsatzsteuer um rund 10 % günstiger als das Angebot eines typischen Landesenergieversorgers. Peter Hochleitner, Geschäftsführer der MyElectric, ergänzt: „Gerade für uns als Energielieferant ist die Energiewende das große Thema – wir liefern grünen Strom, um nachhaltig für unsere Kunden auf Klima und Umwelt zu schauen."



Wer sich bis 30. September 2020 für Ökostrom von MyElectric entscheidet, erhält als Dankeschön eine 100 Euro dm Geschenkkarte, einzulösen in allen dm Filialen. Einfach auf myelectric.at/dm-oekostrom informieren und bei der Bestellung den Aktionscode „dm-oekostrom“ eingeben. Alle weiteren Formalitäten zum Wechsel übernimmt MyElectric.



Über MyElectric



Die MyElectric ist eine etablierte, schnell wachsende Energievertriebsgesellschaft in den Sparten Strom und Erdgas. Seit rund 20 Jahren versorgt das Tochterunternehmen der Salzburg AG mit Standorten in Wien und Salzburg zahlreiche Privat- und Gewerbekunden in ganz Österreich mit sauberer Energie. Mehr Informationen unter: www.myelectric.at

Rückfragen & Kontakt:

dm drogerie markt GmbH

Mag. Stefan Ornig

Pressesprecher dm drogerie markt Österreich, movea marketing GmbH & Co KG

Tel.: 0662/64 35 79-23

pr.presse @ dm-drogeriemarkt.at