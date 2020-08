Tirol: Schweine Vollspalten Protest auch bei Sommergesprächen von Köstinger in Ladis

Ein Dutzend lokaler Tierschützer_innen vor der Tür – Ministerin lässt sich wieder verleugnen und schleicht durch den Hintereingang hinein

Wien (OTS) - Auch in Tirol protestieren besorgte Tierschützer_innen bei öffentlichen Auftritten der Landwirtschaftsministerin, die ja bisher, wie bekannt, dem Vorschlag des Tierschutzministers Anschober für ein Verbot der Haltung von Schweinen auf Vollspaltenboden und für eine verpflichtende Stroheinstreu eine Absage erteilt, darüber aber mit dem Tierschutz auch nicht sprechen will. Deshalb versammelte sich ein Dutzend Bürger_innen vor dem Gasslbauer in Ladis Freitag Abend, weil dort auch Ministerin Köstinger anlässlich der Sommergespräche des Tiroler Bauernbundes eine Rede hielt. Die Teilnehmer_innen und Passant_innen zeigten wieder einmal durchwegs Verständnis für das Anliegen der Tierschützer_innen, endlich die tierquälerische Haltung auf scharfkantigen Betonspalten ohne weiche Einstreu in Österreich zu verbieten.



Der Landwirtschaftskammerpräsident von Tirol und Obmann einer Antiwolfplattform, Josef Hechenberger, und der Tiroler Agrarlandesrat und Bauernbundpräsident, Josef Geisler, der durch seinen Luder-Sager bekannt geworden ist, waren anwesend und flüchteten nicht vor dem Protest. Im Gegensatz dazu schlich sich die Landwirtschaftsministerin Köstinger wieder einmal durch die Hintertür in die Veranstaltung und ließ ihren Fahrer nun zum wiederholten Mal leugnen, dass er ebendieser sei, obwohl das völlig offensichtlich war. Potentiell kritische Teilnehmer_innen wurden von der Veranstaltung vorsorglich ausgeschlossen.



VGT-Obmann Martin Balluch dazu: „Ob in Ladis in Tirol, Graz, Wien oder Bad Aussee, überall haben die öffentlichen Auftritte der Landwirtschaftsministerin in den letzten Tagen Proteste hervorgerufen. Und überall versucht sie mit allen Mitteln, das Gespräch mit den besorgten Bürger_innen zu verhindern. 25 Jahre warten wir nun schon auf eine Zusage des Landwirtschaftsministeriums für ein Ende des grauenhaften Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung. Diesmal aber lassen wir uns nicht mehr aussitzen. Das Verbot muss kommen, die Bevölkerung steht zu fast 100 % hinter uns!“

