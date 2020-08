RevBits unter den Top 100 Cybersecurity Startups 2020

Mineola, New York (ots/PRNewswire) - Im Rahmen von Black Hat USA 2020 wurde RevBits Cybersecurity Solutions in die Top 100 dieser prestigeträchtigen Kategorie gewählt, die exklusiv an Startups im Bereich Cybersicherheit verliehen wird

REVBITS CYBERSECURITY SOLUTIONS, Anbieter einer umfassenden Reihe von Sicherheitslösungen, gab heute bekannt, dass es das Unternehmen in die Top 100 Cybersecurity Startups für das Jahr 2020 geschafft hat.

RevBits setzte sich im Rahmen dieser prestigeträchtigen Auszeichnung gegen viele starke Startups im Bereich Cybersicherheit durch. Das Cyber Defense Magazine suchte auf der ganzen Welt und fand über 3.200 Cybersicherheitsunternehmen, von denen fast 30% innerhalb der letzten 36 Monate gegründet wurden oder ihre ersten innovativen Cybersicherheitsprodukte und -dienstleistungen lanciert haben.

"Wir freuen uns, RevBits als Gewinner unter den Top 100 Cybersecurity Startups für 2020 im Rahmen unserer zweiten jährlichen Black Unicorn Awards aufzuführen. Diese Auszeichnung bietet Unternehmen wie RevBits mit diesem unglaublichen Potenzial auf dem Cybersicherheitsmarkt eine Plattform", sagten die Juroren Robert R. Ackerman Jr. von www.allegiscyber.com, David DeWalt von www.nightdragon.com und Gary Miliefsky von www.cyberdefensemediagroup.com.

"Wir fühlen uns geehrt, dass wir vom Cyber Defense Magazine zu einem der Top 100 Cybersecurity Startups gewählt worden sind. Da das Bedrohungsniveau im Cyberspace mit einer alarmierenden Zunahme der Zahl gefährdeter und gehackter Unternehmen weiter zunimmt, hat sich klar gezeigt, dass Mainstream-Lösungen keinen ausreichenden Schutz bieten", sagte David Schiffer, CEO. "Deshalb sind wir zuversichtlich, dass unsere umfassende Reihe an Lösungen die Risiken und Verluste unserer Kunden weltweit stark reduzieren und gleichzeitig mehr Schutz und nützliche Informationen über ihre Netzwerke bieten wird."

Informationen zu RevBits

Das 2018 gegründete innovative Sicherheitsunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden auf der Basis von Expertenwissen überlegenen Schutz zu bieten.

Die Architektur der Plattform ist so konzipiert, dass sie den wachsenden Bedrohungen immer einen Schritt voraus ist und den Mangel an innovativen Lösungen zur Erkennung und Abwehr in bestehenden Produkten zur Cybersicherheit mit im Blick hat.

Zu den innovativen Modulen gehören:

E-Mail-Sicherheit: erkennt die komplexesten Phishing-E-Mails durch Analyse am Endpunkt, mit mehr als 50 Algorithmen und zwei Patenten.

Endpoint-Sicherheit: robuste Drei-Phasen-Analyse neuer ausführbarer Dateien, fortschrittliche Exploit-Erkennung und die umfangreichste EDR-Lösung auf dem Markt.

Detection-Technologie: Dual-Layer-Virtualisierung, die umfassenden Schutz und geringen Ressourcenverbrauch bietet, auf realen Servern basierende Honeypots einsetzt und Angreifer mit manuell und automatisch eingegebenen Zugangsdaten anlockt.

Privileged Access Management: 4-in-1-Lösung, darunter Privileged Access Management, Passwortverwaltung, Schlüsselverwaltung

und Zertifikatsverwaltung.

Voraussichtlich im Herbst 2020 wird die RevBits Cyber Intelligence Platform (RevBits CIP) lanciert, bei der alle vier Module in einem Dashboard laufen, mit Single-Sign-On, integrierten Benachrichtigungen und Kommunikation zwischen den Modulen.

RevBits hat seinen Firmensitz in Mineola, NY, mit Niederlassungen in Princeton, NJ, Boston, MA und Antwerpen (Belgien). Weitere Informationen zu RevBits finden Sie auf www.revbits.com/aboutrevbits

Informationen zu Cyber Defense Awards

Das achte Jahr hintereinander ehrt das Cyber Defense Magazine Innovatoren im Bereich der Cybersicherheit, dieses Mal die Black Unicorn Awards für 2020 auf unserer Cyber Defense Awards-Plattform. Zu den Juroren für diese prestigeträchtigen Auszeichnungen gehören Veteranen der Cybersicherheitsbranche, Pioniere und Marktmacher Gary Miliefsky von CDMG, Robert R. Ackerman Jr. von Allegis Cyber und David DeWalt von NightDragon sowie der emeritierte Juror Robert Herjavec von der Herjavec Group. Die vollständige Liste der Top 100 Cybersecurity-Startups für 2020 finden Sie unter https://cyberd efenseawards.com/top-100-cybersecurity-startups-for-2020/

Informationen zu Cyber Defense Magazine

Das Cyber Defense Magazine wurde 2012 von Gary S. Miliefsky, einem weltweit anerkannten Vordenker, Erfinder und Unternehmer im Bereich der Cybersicherheit, gegründet und ist nach wie vor die wichtigste Informationsquelle für IT-Sicherheit. Wir werden von ethischen, ehrlichen und leidenschaftlichen Informationssicherheitsexperten verwaltet und publiziert. Unsere Mission ist es, topaktuelles Wissen weiterzugeben, Geschichten aus der realen Welt zu erzählen und Auszeichnungen für die besten Ideen, Produkte und Dienstleistungen in der Informationstechnologiebranche zu verleihen. Wir stellen jeden Monat elektronische Zeitschriften kostenlos online zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir auch limitierte Druckausgaben exklusiv für die RSA-, BlackHat- und IPEXPO-Konferenzen sowie kostenpflichtige Nachdrucke in limitierter Auflage für unsere Abonnenten an. Mehr erfahren auf http://www.cyberdefensemagazine.com. Das Cyber Defense Magazine ist stolzes Mitglied der Cyber Defense Media Group.

