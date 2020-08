Aviso: Caritas Pflege: Die Heldinnen und Helden der Krise benötigen mehr als Applaus

Caritas Präsident Landau präsentiert mit einer Bewohnerin und einer Mitarbeiterin des Pflegewohnhauses Schönbrunn die diesjährige Pflegekampagne und Anliegen an die Politik.

Wien (OTS) - Der Bedarf nach geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheits- und Sozialbereich steigt in den nächsten Jahren enorm an. Die geplante Pflegereform schuldet an allererster Stelle den Heldinnen und Helden der Corona-Krise einen nachhaltigen Dank und Anerkennung, indem endlich die lang versprochenen Strukturreformen zur Attraktivierung ihres Arbeitsumfeldes umgesetzt werden.

Die Qualität der Pflege hängt von den Menschen ab, die diese Arbeit mit viel Kompetenz und Herz erfüllen. Die Pflegekampagne 2020 soll zeigen wie wertvoll und wichtig die Arbeit ist, die von den Fachkräften täglich geleistet wird und welche Werte der Caritas als Arbeitgeberin wichtig sind. Herzlichkeit. Mitmenschlichkeit. Wertschätzung und ein Miteinander.

Caritas Präsident Michael Landau präsentiert gemeinsam mit einer Bewohnerin und einer Mitarbeiterin des Pflegewohnhauses Schönbrunn, die diesjährige Pflegekampagne und Anliegen an die Politik. Eine Bewohnerin erzählt, wie es ihr in den vergangenen Monaten als Person einer „Covid-Risikogruppe“ ergangen ist. Caritas-Mitarbeiterin Irena Udric, eine sogenannte „Systemerhalterin“, gibt Aufschluss was sich an den Rahmenbedingungen in der Pflege verbessern muss.

Pressekonferenz mit:

Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich

Irena Udric, Pflegedienstleiterin im Caritas Pflegewohnhaus Schönbrunn

Rudolfine Fiklik, Bewohnerin im Caritas Pflegewohnhaus Schönbrunn

MedienverteterInnen sind herzlich eingeladen!



Um Anmeldung unter presse@caritas-austria.at wird gebeten.

