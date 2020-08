LH Mikl-Leitner zu landesweiter PCR-Test-Aktion

„Unsere Verantwortung ist es, die Menschen vor einer Infektion zu schützen und einen Lockdown zu verhindern“

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen startet die letzte Ferienwoche, dann beginnt in Niederösterreich wieder die Schule. Nachdem das vergangene Schuljahr von Home Schooling und Distance Learning geprägt war, freuen sich Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch die Eltern auf einen möglichst normalen Schulbetrieb. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach dazu am Sonntag in der Radiosendung „Niederösterreich im Gespräch“ von einem „Start ins Ungewisse“ aufgrund von Covid-19 und betonte weiters: „Daher müssen wir auch alles Notwendige tun, um einen Regelbetrieb in unseren Schulen und Kindergärten zu ermöglichen.“

Die Landeshauptfrau erinnerte an den Lockdown, als Kindergärten und Schulen geschlossen waren: „Das hat sowohl die Kinder, die Eltern als auch die Pädagoginnen und Pädagogen sehr gefordert.“ Die Pandemie betreffend betonte Mikl-Leitner, dass diese noch nicht vorbei sei und, dass es gerade bei den Urlaubsrückkehrern eine erhöhte Zahl an Neuinfektionen gebe, vor allem bei jenen aus kritischen Regionen wie Kroatien, Griechenland, Spanien oder Türkei. „Diese bitte ich um besondere Vorsicht!“, so Mikl-Leitner. Kommende Woche werde daher den Pädagoginnen und Pädagogen eine freiwillige PCR-Testung angeboten.

Bildungsdirektor Johann Heuras sprach von einer Herausforderung, den Spagat zwischen einem hohen Maß an Sicherheit und einem einigermaßen normalen Schulbetrieb zu schaffen: „Alles, was mehr Sicherheit bietet, ist daher zu begrüßen und ich begrüße daher das jetzige Angebot an alle Pädagoginnen und Pädagogen, sich kostenlos testen lassen zu können. Ein negativer Test gibt Sicherheit, ein positiver ist letztendlich insofern auch wichtig, weil man handeln kann.“

„Von 31. August bis 3. September können die Bediensteten der Kindergärten, der Landwirtschaftlichen Schulen, der Berufsschulen, der Pflichtschulen und Bundesschulen sowie Lehrer und Lehrerinnen der Musikschulen einen PCR-Test durchführen lassen. Die Testungen werden von den Blaulichtorganisationen ASBÖ, Notruf 144 und Rotes Kreuz an 21 Standorten in Niederösterreich durchgeführt“, informierte Sonja Strauß, die die Abwicklung der PCR-Tests koordiniert.

„In einem ersten Schritt konzentrieren wir uns auf einen sicheren Start in unseren Schulen und Kindergärten. Es ist uns einfach wichtig, Sicherheit zu geben und vor allem die Ansteckungsgefahr in den Schulen und in den Kindergärten möglichst gering zu halten. Im nächsten Schritt wollen wir die Verwaltungsbediensteten des Landes und die Gemeindebediensteten testen, denn gerade diese stehen in engem und direktem Kontakt mit der Bevölkerung“, so Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

„Unsere Verantwortung ist es, auch weiterhin die Menschen vor einer Infektion zu schützen und vor allem einen Lockdown zu verhindern“, betonte Mikl-Leitner, dass man daher in Niederösterreich als eine der ersten in den Landesgebäuden wieder den Mund-Nasen-Schutz eingeführt habe und den konsequenten Weg mit Testungen fortsetze. „Diese PCR-Testungen sind selbstverständlich freiwillig und kostenlos“, appellierte die Landeshauptfrau aber an alle, vor allem an jene, die im Ausland auf Urlaub waren, die Testungen wahrzunehmen.

