„Sound@V“: Strahlende Gewinner

Insgesamt 20.000 Euro Preisgeld gehen an die Sieger des Musikpreises von ORF Vorarlberg „Prinz Grizzley“, „Nnella“, „La Risa“ und „Junipa Gold“, zusätzlich drei Spezialpreise vergeben

Wien (OTS) - Gestern Abend, am 29. August 2020, ging die Premiere der großen „Sound@V“-Award-Show wetterbedingt im Feldkircher Montforthaus über die Bühne. Beim neuen Musikpreis des ORF Vorarlberg, der gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, dem „Wann & Wo“ und dem „poolbar-Festival“ ins Leben gerufen wurde, stellten sich Vorarlberger Bands und Soloacts in den vier Kategorien Pop/Rock, Weltmusik, Alternative/Singer-Songwriter und Newcomer einem Online-Voting sowie der Entscheidung einer internationalen Fachjury. „Prinz Grizzley“ entschied die Kategorie Pop/Rock für sich, die Band „La Risa“ gewann in der Kategorie Weltmusik, „Nnella“ setzte sich in der Kategorie Alternative/Singer-Songwriter durch und die Band „Junipa Gold“ wurde Newcomer des Jahres. Sie erhalten ein Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro.

Die Entscheidung ist der internationalen Fachjury, bestehend aus Virginia Ernst, Ankathie Koi, Gerrit Kinkel, Michael „Kosho“ Koschorreck und Eberhard Forcher, nicht leichtgefallen, denn alle Einreichungen waren von hoher Qualität und spiegelten die breite Vielfalt des musikalischen Schaffens in Vorarlberg wider.

Drei Sonderkategorien vergeben

Neben den vier bereits genannten Kategorien standen auch noch Publikumsliebling, Mundart und Lebenswerk zur Wahl. In der Kategorie Publikumsliebling durfte sich „Nnella“ über ihre zweite Auszeichnung an diesem Abend freuen. Sie erhielt die meisten Stimmen beim großen „Sound@V“-Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at. Mit dem Song „Egalien“ setzte sich die „Philipp-Lingg-Band“ in der Kategorie Mundart durch. Eine spezielle Auszeichnung erhielt Reinhold Bilgeri. Er wurde für sein Lebenswerk geehrt. Die Laudatio hielt sein guter Freund Michael Köhlmeier.

Großartige Stimmung inklusive

Auch wenn die „Sound@V“-Award-Show wegen Regen vom „poolbar-Festival“-Gelände rund um das „Alte Hallenbad“ im Feldkircher Reichenfeld ins Montforthaus verlegt werden musste, sorgten die begeisterten Musikfans für phänomenale Stimmung und ließen sich auch trotz strenger COVID-19-Regelungen von ihrer Begeisterung nicht abbringen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der erste ,Sound@V‘ war ein voller Erfolg: Mehr als 100 Einreichungen von Vorarlberger Bands und Soloacts, über 47.000 abgegebene Online-Votings und großartige Partner mit der ‚Marke Vorarlberg‘, dem ‚Wann & Wo‘ sowie dem ‚poolbar-Festival‘. Die finale Award-Show brachte sensationelle Live-Auftritte aller Mitwirkenden, eine hochkarätig besetzte internationale Fachjury und ein tolles Publikum. Sie alle sorgten für Gänsehautfeeling und somit für einen gelungenen Auftakt mit Zukunftspotenzial.“

