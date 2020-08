SPÖ-Wimmer: Regierung verweigert weiterhin Corona-Tausender

Anfragebeantwortung von Bundeskanzler Kurz ernüchternd – den HeldInnen der Krise bleibt nur der Applaus

Wien (OTS/SK) - Ende Juni haben die Sozialdemokratischen Gewerkschafter im Parlament, Rainer Wimmer, Josef Muchitsch, Alois Stöger, Dietmar Keck und Michael Seemayer eine Anfrage an Bundeskanzler Kurz zum Corona-Tausender gestellt. „Die Antwort ist ernüchternd. Der Bundeskanzler geht mit keinem Wort auf den Corona-Tausender ein. Türkis-Grün verwehrt somit weiterhin allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in den ersten Wochen der Corona-Krise das Land am Laufen gehalten haben, eine zusätzliche finanzielle Anerkennung. Die vielbeschworenen HeldInnen der Krise müssen weiterhin vom Applaus zehren“, so der SPÖ-Abgeordnete Rainer Wimmer. Er verweist darauf, dass Kanzler Kurz auch die mehr als 140.000 Menschen ignoriert, die eine Petition des ÖGB zum Corona-Tausender unterzeichnet haben. ****

„Leere Worthülsen ohne Konkretes für die ArbeitnehmerInnen bei der Kanzlerrede, leere Worthülsen bei der Anfragebeantwortung zum Corona-Tausender. Die Beschäftigten in diesem Land sind dem Kanzler wohl herzlich egal“, betont Wimmer. Dabei wäre der Corona-Tausender nicht nur für die ArbeitnehmerInnen wichtig, sondern er würde auch dazu beitragen, die Wirtschaft zu beleben. „Wir brauchen gerade jetzt Maßnahmen, die den privaten Konsum ankurbeln. Die Bundesregierung zieht aber die intransparente Vergabe von Wirtschaftsförderungen vor, anstatt dafür zu sorgen, dass besonders den Menschen mit kleineren Einkommen, wie etwa VerkäuferInnen oder dem Pflegepersonal, mehr im Börsel bleibt“, sagt der SPÖ-Abgeordnete. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at