Das Film Festival 2020 #soWIENie geht in die letzte Woche

Noch sieben Tage Best-of Kultur und Kulinarik auf dem Wiener Rathausplatz

Summerfeeling im Herzen der Stadt noch bis 6. September 2020

Musikhighlights von Avicii bis Zauberflöte

Internationale Kulinarik an acht Gourmetständen

Ticketreservierung online, Restkarten vor Ort

Einmalige Gastronomie-Registrierung für oftmalige Besuche

Alle Details auf filmfestival-rathausplatz.at





Die Tage werden kürzer und der Schulbeginn steht vor der Türe – wenn sich der Sommer nun dem Ende entgegen neigt, klingt auch langsam die Film Festival-Saison 2020 #soWIENie aus. Doch in bewährter und jahrzehntelanger Tradition wird zum Schluss noch eine Fülle an Genuss und Unterhaltung geboten.





Musikalische Meisterleistungen bis zum letzten Ton

Seit Start des Festivals konnte das Programm mit vielen Größen aus Oper, Operette, Musical, Pop, Jazz und Tanz bereits Tausende BesucherInnen begeisterten und so wird auch in der letzten Woche noch einmal das Who-is-Who der Musikwelt vor den Vorhang gebeten:

MO 31.08. / 20:30 Uhr / Riverdance: 25th Anniversary

DI 01.09. / 20:30 Uhr / Max Raabe & Palast Orchester – MTV Unplugged

anschl. Respect to Aretha

MI 02.09. / 20:30 Uhr / Buchbinder – Beethovens Klaviersonaten

DO 03.09. / 20:30 Uhr / Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness

FR 04.09. / 20:30 Uhr / St. Margarethen 2019: Die Zauberflöte

SA 05.09. / 20:30 Uhr / I am from Austria – Das Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich

SO 06.09. / 20:30 Uhr / Carmen

Für das Open Air-Kinoerlebnis stehen 164 Logen gratis zur Verfügung, die bequem über die Website www.filmfestival-rathausplatz.atreserviert werden können. Verfügbare Restplätze werden eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung am Infoschalter vor Ort vergeben. Der Zugang zum Kinobereich ist zwei Stunden vor Filmbeginn und ausschließlich mit einem gültigen Ticket möglich.





Den Sommer auf der Zunge zergehen lassen



Im "Carmen's Corner" laden acht Gourmetstände mit heimischer und internationaler Kulinarik sowie kühlen Drinks zu einzigartigem Genuss ein. Die erforderliche Einmalregistrierung ist auf der Website oder vor Ort schnell erledigt und dann gilt es, noch so oft wie möglich das köstliche und stets frisch zubereitete Angebot durchzukosten und das Summerfeeling zu genießen.

Teppan Yaki – Lachs, Huhn, Gemüse oder gemischt

Big Daddy – Burger, Sweet Potato Fries und Poke Bowls

Greeko – Frittierte Calamari, Souvlaki Spieß und Crevetten

Wok & Co – Chicken Koy Soy, Gemüse Wok, Bao Buns

Taste of India – Chicken Tikka Masala, Veganes Gemüse Curry, frisches Naan Brot mit Füllung

Ginos – Frische Pasta, ofenfrische Foccacia und Profiteroles

Demel / Österreich – Wiener Schnitzel vom Kalb, Kaiserschmarrn, Marillenknödel

Bar – Auswahl an Longdrinks & Cocktails





Ein letztes Mal Aperol Time am Donnerstag & Freitag

Save the Date: Unter dem Motto "It's Aperol Time" gibt es am Donnerstag und Freitag von 17 bis 20.30 Uhr zum letzten Mal in dieser Saison einen Aperol plus einen weiteren gratis, untermalt vom urbanen Chillout-Mix von DJ Erok.

Film Festival 2020 #soWIENie auf dem Wiener Rathausplatz

4. Juli bis 6. September 2020

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Einlass 2 Stunden vor Filmbeginn – ausschließlich mit gültigem Ticket

Gastronomie: MO - DO 17 bis 24 und FR - SO 11 bis 24 Uhr – mit QR-Code

