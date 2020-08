AVISO: BMDW und BMLV: Digitale Kompetenz im Bundesheer

Pressekonferenz am Dienstag, 01.09.2020, 09:00 Uhr

Wien (OTS/BMDW) - Das Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) will gemeinsam mit dem vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und dem vom BMDW initiierten Verein fit4internet das Bewusstsein für digitale Kompetenzen im österreichischen Bundesheer schaffen. Dieses Pilotprojekt soll einen raschen und standardisierten Kompetenzaufbau für die Bewältigung der aktuellen Anforderungen der Digitalisierung vorantreiben. Die Chancen der Digitalisierung für Österreich, seine Bevölkerung und die Wirtschaft sollen auch beim österreichischen Bundesheer genutzt werden. Der sichere und kompetente Umgang in der digitalen Welt ist dafür eine Grundvoraussetzung, die Steigerung digitaler Kompetenzen ist das Ziel. Eine der ersten Maßnahmen ist die Einbeziehung des Selbsteinschätzungstests „allCHECK - CHECK Digitale Alltagskompetenz“ in den Stellungsprozess.

Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner

Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Mag. Klaudia Tanner, Bundesministerin für Landesverteidigung

Mag. Ulrike Domany-Funtan, MBA, Generalsekretärin fit4internet

Mag. Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, Generalmajor beim österreichischen

Bundesheer, Milizbeauftragter

Termin für Medien

Pressekonferenz "fit4internet - Digitale Kompetenz im Bundesheer" Datum: 1. September2020, Beginn 09:00 Uhr

Ort: Stellungskommission Wien, Vorgartenstrasse 225, 1020 Wien

Es bestehen Film- und Fotomöglichkeiten. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter presseabteilung @ bmdw.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Kathrin Schriefer

Pressesprecherin der Bundesministerin Margarete Schramböck

+43 1 711 00-805140

kathrin.schriefer @ bmdw.gv.at



Presseabteilung BMDW

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

www.bmdw.gv.at