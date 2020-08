ANSCHOBER: Europaweit teilweise besorgniserregende Steigerungen bei Corona-Infektionen

Wien (OTS) - Weltweit wurde in den vergangenen 24 Stunden ein Zuwachs von rund 276.000 bestätigten Fällen gemeldet, die Corona-Pandemie bewegt sich daher mit großen Schritten auf 25 Mio. bestätigte Fälle (abzüglich Genesene) zu (24.649.431). Die Zahl der Todesfälle hat 835.000 erreicht.



Auch in Europa werden aus einigen Ländern besorgniserregende Steigerungen gemeldet: allen voran aus Spanien (plus 9.779 = plus 2,3%) und Frankreich (plus 7.462 = plus 2,5%). Luxemburg meldet ebenfalls starke Steigerungen, auch Kroatien (plus 3,9%), Griechenland, Slowakei, Tschechien, Montenegro und Ungarn haben – teilweise allerdings von relativ geringem Ausgangsniveau – überdurchschnittliche Steigerungen.

In Österreich ist heute mit 395 Neuinfektionen (bei 272 Neugenesenen) auch wieder ein stärkeres Plus (1,5%) zu verzeichnen. Die Zahl der aktiv Infizierten erhöht sich damit auf 3.386. Vergleichsweise stabil bleibt die Lage in den Spitälern: Aktuell befinden sich 144 Corona-Erkrankte in Österreich in Spitalsbehandlung. Stabil ist in Österreich auch die vergleichsweise geringe Zahl von Todesfällen. Der Reproduktionsfaktor liegt aktuell bei 1,14.

