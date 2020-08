FPÖ – Ragger: „Außenminister Schallenberg soll Schnellstraßenpläne von Slowenien verlangen!“

Noch immer gibt es keine Infos zum Streckenverlauf von Velenje über Slovenj Gradec nach Kärnten

Wien (OTS) - „Der Bau der Schnellstraße von Velenje über Slovenj Gradec Richtung Österreich soll den Norden Sloweniens erschließen und darüber hinaus zu einer besseren Verkehrsanbindung von Österreich nach Kroatien führen. Dieses Vorhaben ist begrüßenswert, da sich auch für Österreich neue Chancen eröffnen würden und sich somit der Güterverkehr auf den Bundesstraßen reduzieren ließe“, befindet der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Mag. Christian Ragger.

Bislang liegen aber noch keine der Öffentlichkeit zugänglichen Pläne vor, wohin die Strecke gebaut werden soll. Ragger dazu: „In Betracht kommen Lavamünd und Bleiburg. Die Ortschaften versinken aber bereits jetzt im Verkehrschaos und beklagen sich über den steigenden Güterverkehr und die hohe Straßenauslastung durch LKWs. Einbußen der Lebensqualität und des Werts als Erholungs- und Wohngebiet machen sich neben Abwanderung und anderen negativen Erscheinungen bemerkbar. Das Außenministerium muss von Slowenien die Streckenplanung in Erfahrung bringen und sich für die Interessen der Kärntner Bevölkerung einsetzen, damit endlich über Lösungen nachgedacht werden kann. Dazu werde ich auch eine parlamentarische Anfrage einbringen.“

Die betroffenen Bürger befürchten eine weiter steigende Verkehrsbelastung, wobei eine Umfahrung des Ortsgebietes von einer Bürgerinitiative in Lavamünd vorab schon gefordert wurde. „In der slowenische Gemeinde Dravograd hat die hiesige Bevölkerung zwei mögliche Umfahrungen bereits ausgearbeitet. Eine Umfahrung wäre auch in Kärnten wünschenswert, jedoch kann nicht geplant werden, ehe das slowenische Vorhaben auf dem Tisch liegt. Die Bürger der Gemeinden müssen deshalb weiter ausharren und Informationen der slowenischen Autobahngesellschaft abwarten. Ich fordere daher Bundesminister Schallenberg auf, tätig zu werden!“, so der Freiheitliche.

