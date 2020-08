Nepp: SPÖ und Grüne sollen 360.000 Euro für Corona-Pool aus der Parteikassa berappen

Die FPÖ wirkt – im rot-grünen Pool hat es sich ausgeplanscht

Wien (OTS) - „Der massive Druck der FPÖ gegen den rot-grünen Corona-Pool am Gürtel hat dazu geführt, dass es sich endlich ausgeplanscht hat. Übrig bleiben hunderttausende Euro Steuergeldverschwendung für diese grüne Schwachsinnsaktion. Wenigstens konnte die Übersiedelung des Schwimmbeckens in den Auer-Welsbach-Park, die nochmals 80.000 Euro verschlungen hätte, verhindert werden. Es ist beschämend, dass SPÖ-Bürgermeister Ludwig nicht von Anfang an solchen grünen Unsinn verhindert, sondern die grüne Vizebürgermeisterin Hebein ungehindert fuhrwerken lässt. Die FPÖ ist das einzige Gegengewicht zur sündteuren rot-grünen Klientelpolitik“, so der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp zum endgültigen Aus für den Gürtel-Pool.

Nepp fordert, dass die kolportierten Kosten von 360.000 Euro aus den rot-grünen Parteikassen berappt werden. „Es ist nicht einzusehen, dass die Wiener Steuerzahler für diesen sündteuren Flop aufkommen müssen“, betont der Wiener FPÖ-Chef.

