Jung, wild und entschlossen

Mit Ab- und Anstand startet LOVECUT heute, Freitag in den Kinos. Bereits am 18.9. folgen mit LE JEUNE AHMED und I AM GRETA (16.10.) die nächsten brandaktuellen Kinofilme.

Wien (OTS) - LOVECUT – "Der sommerlichste Wien-Film der Stunde", feierte im Village Cinema Wien seine lang ersehnte Premiere. Unter Berücksichtigung aller Ab- und Anstandsregelungen sorgte LOVECUT für einen gut besuchten Kinosaal.

LOVECUT – ein jugendliches Ensemble zeigt im Wiener Episodenfilm, was Liebe und Partnerschaft in Zeiten von Smartphones wert sind. Die Regisseurinnen Iliana Estañol und Johanna Lietha erzählen vom Experimentieren und Scheitern in einer schnelllebigen, medialen Welt, in der man sich nah und doch so fern ist. Ab heute, Freitag 28. August – österreichweit im Kino.

Drastische Einblick in eine ganz andere Lebensrealität eröffnen die Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne in ihrem Spielfilm LE JEUNE AHMED. Bereits bei seiner Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes (2019) mit dem Regiepreis ausgezeichnet, wird hier der 13-jährige Ahmed porträtiert – zu Beginn ein gewissenhafter Schüler, welcher sich zunehmend isoliert und in religiösen Verschwörungstheorien verliert. Eine Gewalttat hat weitreichende Folgen – packend und topaktuell. Regulärer Kinostart am 18. September.



Das Biopic I AM GRETA von Regisseur Nathan Grossmann begleitet Greta Thunberg auf ihrem Weg vom schwedischen Schulkind zur weltweit bekannten Klimaaktivistin. In wenigen Tagen feiert der Dokumentarfilm seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig und startet ab 16.10. in Österreichs Kinos.

