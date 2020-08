Moosbrugger zu Kurz-Rede: Mehr Regionalität heißt mehr Sicherheit für Österreich

LKÖ-Präsident unterstreicht seine Forderung nach Regionalitäts-Pakt

Wien (OTS) - "Dass Bundeskanzler Sebastian Kurz in seiner heutigen Erklärung betont hat, dass die Gesellschaft mit regionalen Lebensmitteln Klimaschutz betreiben und Arbeitsplätze sichern kann, ist ein wichtiges Zukunftssignal. Von der Umsetzung dieses Appells können nicht nur unsere Bäuerinnen und Bauern, sondern der gesamte ländliche Raum und alle Menschen in Österreich maßgeblich profitieren", unterstreicht der Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) Österreich, Josef Moosbrugger. "Wer sich zu unserer flächendeckenden bäuerlichen Familienlandwirtschaft bekennt und entsprechend handelt, verbessert unsere Versorgungssicherheit und somit Krisenfestigkeit", so Moosbrugger.

Mehr Regionalität auch im Energie- und Forstbereich

"Mehr Regionalität bei Lebensmitteln, aber auch bei erneuerbaren Rohstoffen und Energie bewirkt nicht nur mehr Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Land- und Forstwirtschaft selbst, sondern auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen. Produkte von unseren Bauernhöfen, deren Wirtschaftsweise zur weltweit nachhaltigsten und tierfreundlichsten ausgezeichnet worden ist, stehen auch für kurze Transportwege. Sie bieten eine konkrete Möglichkeit für jeden Einzelnen mitzuhelfen, unsere Lebensgrundlagen und das Klima für unsere Kinder zu schützen", so der LK- Präsident.

"Aus diesem Grund möchte ich meine Forderung nach einem Regionalitäts-Pakt erneut unterstreichen. Unsere Politik und die Wertschöpfungsketten müssen zusammenhalten und die regionalen Wirtschaftskreisläufe forcieren. Das brauchen wir nicht nur im Lebensmittel- und Forstbereich, sondern auch in der gesamten Wirtschaft", betont Moosbrugger.

Appell an Gesundheitsminister: Verpflichtende Herkunftskennzeichnung umsetzen

"Der Gesundheitsminister ist aufgefordert, die im Regierungsprogramm festgeschriebene, verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung und bei Verarbeitungsprodukten endlich umzusetzen. Das ist ein ganz entscheidender Schlüsselfaktor, damit die Österreicherinnen und Österreicher dem Ruf des Bundeskanzlers noch besser als bisher folgen und Patriotismus auch am Teller beweisen können", fordert der LK-Präsident. "Aber auch unsere Handelspartner sollten sich nicht nur in der Werbung zu unseren Bäuerinnen und Bauern bekennen. Es wäre allen geholfen, wenn der dauernde Preiswettkampf zu einem Qualitäts- und Regionalitätswettbewerb wird." (Schluss)

