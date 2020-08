FCG-Schnedl: Kanzler-Rede zeichnet positive Perspektiven für die Zukunft!

Unterstützende Maßnahmen am Arbeitsmarkt setzen wichtiges Signal in Richtung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer!

Wien (OTS) - „Die heute vorgestellten Maßnahmen von Bundeskanzler Sebastian Kurz setzen wichtige Impulse, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu unterstützen und Arbeitsplätze zu erhalten. Um den Wirtschaftsstandort zu stützen, ist es notwendig, den Inlandskonsum entsprechend zu stärken“, so FCG-Bundesvorsitzender Norbert Schnedl, der auch ÖGB-Vizepräsident und GÖD-Vorsitzender ist.

„Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten ihre Aufgaben auch in der aktuellen, herausfordernden Situation mit großem Einsatz erfüllen und damit zur Bewältigung der großen Herausfordernungen beitragen. Die außergewöhnlichen Umstände erfordern es in vielen Bereichen, die Arbeit von Zuhause aus zu erledigen. Seit vielen Jahren setzt sich die FCG mit der Digitalisierung der Arbeitswelt auseinander und wird sich am angekündigten Prozess zur Verbesserung der gesetzlichen Grundlage für mobiles Arbeiten gerne beteiligen. Mobiles Arbeiten wird auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen“, stellt Norbert Schnedl weiter fest.

„Selbst, wenn wir nach diesen außerordentlich herausfordernden Monaten gemeinsam bereits viel geschafft haben, sollten wir entsprechende Umsicht sowie Eigenverantwortung walten lassen, um uns und andere zu schützen”, schließt Schnedl.

