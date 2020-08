#dif20 Sommertour – Auf in die 10. Woche!

Mit u.a. Yakata, Madame Baheux, Best Lovers, DRAMAS, Razumovsky Quartett, Darius & Finlay, PIPPA, OSKA, Wiener Wahnsinn, Wiener Grantscheibn, Maddy Rose und Another Vision

Wien (OTS/SPW) - Céline Roscheck, Alexander Eder & Band, The Untouchables, Ankathie Koi und der erste Rock The Island Contest Gewinner PandH – diese bunte Musikmelange bot bis jetzt die Woche 9 der #dif20 Sommertour! Wienerinnen und Wiener wurden in den vergangenen Tagen wieder mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm nahezu direkt vor ihrer Haustür überrascht. Unter anderem gab es spontane Pop-Up Konzerte auf der Kaiserwiese (1020), am Columbusplatz (1100), in der Wasserwelt beim Meiselmarkt (1150) und am Copa Beach (1220).

Ankathie Koi rockte gleich vier Stopps am vergangenen Donnerstag und freute sich sichtlich über das feine #dif20-Erlebnis: „Vier Locations, vier Konzerte an einem Tag. Vier Mal tanzen, flirten, lachen und das schöne sommerliche Wien genießen. Covid-19 bedingter Abstand und Anstand wurden meisterlich gewährt. Ganz feines Team obendrauf! Eine tolle Alternative zum Donauinselfest. Koi glücklich.“

Diese Musik-Mischung bieten die nächsten #dif20 Sommertour-Tage!

Der #dif20 Tourbus sorgt noch bis 18. September für Musik, Tanz und Spaß in GANZ WIEN. Wo und wann genau der #dif20 Tourbus Halt macht, erfahren Donauinselfest-Fans kurz vor den Acts auf der Donauinselfest-Website, Facebook, Instagram und etwa eine Stunde vor dem Act in der dabei!-App via Push-Nachricht.

Das sind die #dif20 Sommertour-Acts bis 6. September 2020:

28. August 2020: Hot Pants Road Club unterwegs in der Inneren Stadt, in Ottakring und der Leopoldstadt

unterwegs in der Inneren Stadt, in Ottakring und der Leopoldstadt 29. August 2020: Yakata* unterwegs auf der Landstraße, in der Brigittenau und auf der Donauinsel sowie Global Deejays auf der Wieden

unterwegs auf der Landstraße, in der Brigittenau und auf der Donauinsel sowie auf der Wieden 30. August 2020: Austrobockerl und Gary Lux unterwegs in Favoriten und Prohaska unterwegs in der Leopoldstadt und der Donaustadt

unterwegs in Favoriten und unterwegs in der Leopoldstadt und der Donaustadt 31. August 2020: Madame Baheux unterwegs in Währing und der Inneren Stadt und Best Lovers unterwegs in Favoriten und der Leopoldstadt

unterwegs in Währing und der Inneren Stadt und unterwegs in Favoriten und der Leopoldstadt 1. September 2020: DRAMAS unterwegs in Neubau, am Alsergrund und in Ottakring

unterwegs in Neubau, am Alsergrund und in Ottakring 2. September 2020: Razumovsky Quartett unterwegs in Hietzing, in der Inneren Stadt und in Döbling und Darius & Finlay unterwegs in der Leopoldstadt

unterwegs in Hietzing, in der Inneren Stadt und in Döbling und unterwegs in der Leopoldstadt 3. September 2020: PIPPA unterwegs in der Leopoldstadt und auf der Landstraße und OSKA unterwegs auf der Wieden und in Mariahilf

unterwegs in der Leopoldstadt und auf der Landstraße und unterwegs auf der Wieden und in Mariahilf 4. September 2020: Wiener Wahnsinn unterwegs in der Donaustadt, auf der Donauinsel und in der Leopoldstadt

unterwegs in der Donaustadt, auf der Donauinsel und in der Leopoldstadt 5. September 2020: Wiener Grantscheibn unterwegs in der Donaustadt und in Döbling und RAMON feat. Carl Avory in der Donaustadt und auf der Donauinsel

unterwegs in der Donaustadt und in Döbling und in der Donaustadt und auf der Donauinsel 6. September 2020: Die diesjährige Rock The Island Contest-Gewinnerin Maddy Rose unterwegs in Ottakring und der Inneren Stadt und der Rock The Island Contest-Gewinner-Act Another Vision unterwegs in der Leopoldstadt und Brigittenau



(vorbehaltlich kurzfristiger, beispielsweise wetterbedingter Änderungen)

*DIVES mussten ihren Auftritt verletzungsbedingt absagen.

Kids und Familien aufgepasst!



Special Guests im Kinderprogramm der #dif20 Sommertour sind Robert Steiner und Rolf Rüdiger. Heute Freitag, 28. August sind beide anzutreffen von 13:30-14:10 Uhr im Pötzleinsdorfer Schlosspark (1180) und morgen Samstag, 29. August von 12:20-13:00 Uhr im Kongresspark (1160)!

Auch in der kommenden Woche ist das #dif20 Tourbike der Kinderfreunde Wien unterwegs:

Mittwoch, 2. September von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr am Spielplatz Ölzeltpark (1230)

Freitag, 4. September von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr am Denglerpark Spielplatz (1210)

Samstag, 5. September von 10:00-12:00 Uhr am Wasserspielplatz auf der Donauinsel (1220) und von 15:00-17:00 Uhr bei der Reichsbrücke (1220)



#dif20 TV-Sommer: 9. Sendung am 28. August 2020

Auch diese Woche wird Roman Gregory von Elisabeth Engstler unterstützt. Diesmal am #dif20 Tourbus: Birgit Denk und ihre Band. Gemeinsam waren sie am Karmelitermarkt und auf der Kaiserwiese unterwegs. Außerdem wurde das Varietas-Ensemble an Bord des Busses besucht.

#dif20 TV-Sommer Sendung #9: Heute, 28. August 2020 um 20.45 Uhr – u. a. auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen!

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 37 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2020 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wiener Städtische Versicherung und Wien Holding

#dif20 #ganzwien

Laufend aktuelle Informationen zur #dif20 Sommertour sowie zum Donauinselfest 2020 liefern die Social Media-Kanäle des Donauinselfests auf Facebook und Instagram sowie die dabei! App.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

