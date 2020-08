Venture Global LNG verzeichnet nur minimale Schäden durch Hurrikan Laura an der Calcasieu Pass LNG

Arlington, Virginia (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG Inc. berichtet, dass seine Einrichtung Calcasieu Pass für verflüssigtes Erdgas (LNG), die in Cameron (Louisiana) im Bau ist, durch Hurrikan Laura, der in den frühen Morgenstunden Louisiana erreichte und direkt über den Projektstandort hinwegzog, nur minimale Schäden erlitten hat. Eine erste Inspektion der meisten Bereiche des Standortes nach dem Sturm bestätigte, dass das robuste Sturmschutzsystem, darunter eine Außenmauer und ein Pumpystem für Sturmüberflutungen, seine Aufgaben wie vorgesehen erfüllte. Am wichtigsten aber ist, dass sämtliche Mitarbeiter und das Personal von Vertragsfirmen in Sicherheit sind und ihr Verbleib bekannt ist.

Venture Global arbeitet mit Kiewit Louisiana Co. zusammen, seiner EPC-Vertragsfirma, um den Zugang zu Projektstandort und Nebeneinrichtungen schnell und sicher wiederherzustellen, Cameron und den Projektstandort wieder an das Netz anzuschließen und die Rückkehr von Handwerkern und Personal von Venture Global nach und nach erneut zu ermöglichen.

Bob Pender und Mike Sabel sagten: "Zwar sind wir erleichtert, dass es nur minimale Schäden für Calcasieu Pass LNG gegeben hat, wir sind uns aber bewusst, dass die Gemeinden Cameron und Lake Charles durch diesen schweren und historischen Sturm enorme Schäden erlitten haben. Wir werden in den kommenden Wochen und Tagen als Unternehmen mit örtlichen Beteiligten kommunizieren, um herauszufinden, wie wir den Wiederaufbau dort unterstützen können."

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von verflüssigtem Erdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Derzeit baut oder erschließt das Unternehmen 50 MTPA Produktionskapazität in Louisiana. Die Einrichtung Calcasieu Pass mit 10 MTPA von Venture Global LNG an der Kreuzung des Schifffahrtskanals Calcasieu und des Golfes von Mexiko ist im Bau. Es wird erwartet, dass die Einrichtung Plaquemines von Venture Global LNG mit 20 MTPA in diesem Jahr in Bau geht. Sie befindet sich südlich von New Orleans am Mississippi. Zudem baut Venture Global LNG die Einrichtung Delta mit 20 MTPA, die neben Plaquemines liegt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.venturegloballng.com.

