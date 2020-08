Berlakovich: Krise zeigt die Wichtigkeit von heimischen Lebensmitteln

Sebastian Kurz setzt auf regionale Produkte bei der öffentlichen Beschaffung und stärkt somit den ländlichen Raum

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Unsere heimischen Bäuerinnen und Bauern leisten während dieser Pandemie eine großartige Arbeit. Sie stellen sicher, dass wir mit Lebensmitteln versorgt werden und schaffen Arbeitsplätze. Die Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, auch in Zukunft verstärkt auf heimische Produkte zu setzen, stärkt unseren ländlichen Raum und die bäuerlichen Familienbetriebe in unserem Land,“ sagt der ÖVP-Sprecher für Regionalpolitik Abg. Nikolaus Berlakovich.

Die Bundesregierung geht mit einem guten Beispiel voran und setzt in den öffentlichen Kantinen von Polizei, Bundesheer, Krankenhäusern etc. verstärkt auf österreichische Produkte. Der Sprecher für Regionalpolitik Berlakovich dazu: „Es ist wichtig, das Bewusstsein für regionale und saisonale Lebensmittel zu stärken. Dies hilft nicht nur den Bäuerinnen und Bauern: Wenn die Österreicher 20 Prozent mehr regionale Produkte kaufen, dann schafft das 46.000 neue Arbeitsplätze und 4,6 Milliarden Euro mehr regionale Wertschöpfung im Inland. Weiters ist es ein wichtiger Schritt im Kampf gegen unseren CO2- Fußabdruck. Es ist nicht notwendig, dass Produkte aus dem Ausland tausende Kilometer quer durch die Welt in unsere Regale transportiert werden.“

