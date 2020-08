ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 36 von 31. August 2020 bis 6. September 2020)

Änderungen vorbehalten

Montag, 31. August 2020

18:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka und Abg.z.NR KO-Stv. und stellvertretende Generalsekretärin Gaby Schwarz besuchen den jüdischen Friedhof und das jüdische Museum (7000 Eisenstadt)

BM Elisabeth Köstinger nimmt am informellen Landwirtschaftsrat teil (Koblenz)

Dienstag, 1. September 2020

15:00 BM Elisabeth Köstinger nimmt am Panel im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach zum Thema „Kann Technologie die Welt retten?“ teil (virtuell)

Mittwoch, 2. September 2020

09:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach an der Podiumsdiskussion von Accenture „Alles digital nach der Krise?“ teil (6236 Alpbach)



10:45 BM Dr. Margarete Schramböck weiht gemeinsam mit der Tiroler Landessrätin, Beate Palfrader, die geförderte „Wohnanlage Alpbach“ ein (6236 Alpbach)

11:00 Ministerrat (Bundeskanzleramt, 1010 Wien)

14:30 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt im Zuge der Wirtschaftsgespräche am Europäischen Forum Alpbach an der Breakout-Session des BRZ zum Thema „Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence“ teil (6236 Alpbach)

16:30 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt im Zuge der Wirtschaftsgespräche am Europäischen Forum Alpbach an dem Panel von "fit4internet" zum Thema „Digital. Trustworthy and Secure: Skills in a Connected World“ teil (6236 Alpbach)

18:00 Präsidentin der Politischen Akademie, Mag. Bettina Rausch, spricht anlässlich der Veranstaltungsreihe „Aufgeblättert“ über das Buch „Christlich-soziale Signaturen – Grundlagen einer politischen Debatte“ (Erzabtei St. Peter, Sankt-Peter-Bezirk 2, 5020 Salzburg)

Besuchstag von BM Elisabeth Köstinger (Burgenland)

Donnerstag, 3. September 2020

16:15 BM Dr. Margarete Schramböck besucht das Institute of Science and Technology Austria IST Austria (Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg)

Freitag, 4. September 2020

09:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der WirtschaftsreferentInnenkonferenz der Bundesländer mit anschließender Pressekonferenz teil (Minoritenkloster, Nibelungenplatz 4, 3430 Tulln)

14:00 BM Dr. Margarete Schramböck besucht die Gartenbaumesse (Tulln)

Besuchstag von BM Elisabeth Köstinger (Kärnten)

Besuchstag von BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann (Burgenland)

Samstag, 5. September 2020

„Grätzlgespräche – Reden wir über Wien“ mit Landesparteiobmann BM Mag. Gernot Blümel, MSc, (Am Platz, 1130 Wien)

