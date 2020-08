Muchitsch: Kurz schweigt zu brennenden Problemen der Jugendlichen

Lehrlingsoffensive bleibt aus, Jung und Alt werden gegeneinander ausgespielt

Wien (OTS/SK) - „Kurz hat uns in seiner Rede wieder eine Worthülse hingeworfen, mit der man Aktivität signalisiert, ohne irgendeine konkrete Aussage zu treffen. Er hat uns eine Arbeitsstiftung in Aschbachers Ministerium angekündigt, aber zu den brennenden Problemen, vor denen die Jugendlichen in unserem Land stehen, schweigt er sich aus“, ärgert sich SPÖ-Sprecher für Arbeit und Soziales Josef Muchitsch. Dieser hatte von Kurz im Vorfeld eine Lehrlingsoffensive gefordert. ****

„Kein Wort zu den SPÖ-Konzepten für Lehrlinge, kein Wort zur BürgermeisterInnen-Initiative. Als Jugendlicher, als Gemeinde bleibt man im Regen stehen. Kurz interessiert sich dafür nicht. Er vermittelt einem vielmehr durch die Blume, dass man gefälligst still zu sein hat, und wechselt im gleichen Satz zu Menschen in Altersheimen. Aber es war nicht Corona, es waren Ihre politischen Entscheidungen, die die Menschen vereinsamen ließen, Ihre politischen Entscheidungen, die eine Lost Generation produzieren“, wirft Muchitsch dem Bundeskanzler vor. (Schluss) sd/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at