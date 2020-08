Deutsch zu Kurz-Rede: „Türkiser Ego-Trip als inhaltliche Nullnummer – Keine Lösungen, nur Show und Ankündigungen“

Keine Antworten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, nichts zur Stärkung des Gesundheitssystems – Kurz planlos, SPÖ hat mit „Kraftpaket Österreich“ umfassenden Plan vorgelegt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sieht nach der Rede von ÖVP-Kanzler Kurz seine Befürchtungen bestätigt. „Was wir heute gesehen und gehört haben, war ein von viel PR-Getöse begleiteter Ego-Trip von Kurz und, was viel schlimmer ist, eine inhaltliche Nullnummer ohne konkrete Lösungen. Statt endlich echte Lösungen zur Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu liefern, hat Kurz wieder nur die üblichen leeren Versprechen und Ankündigungen von sich gegeben“, betonte Deutsch. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „Die türkis-grüne Regierung, die seit Monaten ein Corona-Management by Chaos betreibt, stolpert unvorbereitet und planlos in den Herbst. Die Verantwortung dafür trägt Sebastian Kurz, der nicht nur die unter der Corona-Krise leidenden Menschen, sondern auch die von Corona schwer getroffenen Unternehmen im Stich lässt“, sagte Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch ist es „enttäuschend und alarmierend“, dass Kurz für die vielen arbeitslosen Menschen nur Lippenbekenntnisse übrig hat. „Von einem Regierungschef erwarten sich die Menschen zu Recht, dass er konkrete Maßnahmenpakete zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vorlegt. Doch die Regierung Kurz will sich offenbar weiter darauf beschränken, die Arbeitslosigkeit zu verwalten und die Arbeitslosenzahlen schönzurechnen“, so Deutsch. „Auch die gerade in der Corona-Krise so wichtige Stärkung des Gesundheitssystems, das schon unter Türkis-Blau schwer beschädigt wurde, war Kurz heute nicht einmal eine Randbemerkung wert“, kritisierte Deutsch.

„Dass die Menschen angesichts der bestehenden Herausforderungen echte Hilfe, Klarheit und Sicherheit brauchen, ist Kurz scheinbar egal. Während die SPÖ mit dem ‚Kraftpaket Österreich‘ ein umfassendes und wirksames Maßnahmenpaket zur Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vorgelegt hat, setzt sich die Plan- und Ideenlosigkeit der Regierung Kurz ungebremst fort“, so Deutsch. (Schluss) mb/ls

