Anschober: Relativ stabile Corona-Lage in Österreich - erstmals wieder mehr Neugenesene als Neuinfektionen, trotz immer mehr Tests

Gesundheitsminister zeigt sich über Zuwächse in Spanien und Frankreich und einigen Ländern des Westbalkans besorgt

Wien (OTS/BMSGPK) - 229 Neuinfektionen bei gleichzeitig 277 Neugenesenen melden die Gesundheitsbehörden heute für die vergangenen 24 Stunden. Damit sind die Zahlen der aktiv Erkrankten erstmals wieder gesunken - um 48 auf 3.263. Dies, obwohl mehr getestet wird als jemals zuvor - alleine in den vergangenen 24 Stunden waren es 14.701 Tests, insgesamt seit Beginn der Corona-Krise in Österreich bereits 1,147.944 Testungen. Feststellbar ist bei den Zahlen und Analysen auch, dass die Zahl der ReiserückkehrerInnen mit Infektionen leicht zu sinken beginnt. Die vielen Tests (alleine 14.000 freiwillige Tests bei ReiserückkehrerInnen aus Kroatien), die verschärften Einreisebestimmungen und die große Zahl an gesundheitsbehördlichen Grenzkontrollen (rund 1,5 Mio. seit Ende Juli) zeigen offensichtlich erste Wirkung.****

Stabil mit leicht steigender Tendenz ist die Zahl von Corona-Erkrankten in den Spitälern: insgesamt 146, davon 27 in intensivmedizinischer Betreuung. Damit wird lediglich ein Bruchteil der Kapazitäten in den Spitälern ausgelastet. Das und die nach wie vor vergleichsweise sehr geringe Zahl an Todesfällen sind die allerwichtigsten Zahlen der Entwicklung der Pandemie in Österreich.

Durchaus besorgniserregend hingegen sind die aktuellen Zuwächse bei bestätigten Fällen in einzelnen Ländern Europas - Spanien ein Plus von rund 9.600, Frankreich plus 6.111 - und Südost-Europas. (Schluss)



