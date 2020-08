NEOS Wien Wahlprogramm: Weil’s nicht wurscht ist!

Christoph Wiederkehr: „Menschen in Wien brauchen Bürgernähe nicht Parteinähe“

Wien (OTS) - An der Alten Donau präsentierten die NEOS ihr Wahlprogramm mit mutigen, innovativen und nachhaltigen Ideen für die Stadt. Was in dieser Zeit dringend notwendig ist, ist der Mut Probleme anzusprechen und konkrete Lösungsvorschläge zu liefern. Das tun die NEOS mit dem vorgestellten Wahlprogramm. „Wir sind die Einzigen, die klar aussprechen, wofür sie stehen und wie sie aktiv zu einem besseren Wien beitragen wollen. Genau das brauchen die Menschen in dieser schwierigen Zeit und genau das haben sie sich auch verdient“, so Christoph Wiederkehr, Spitzenkandidat der NEOS Wien. Dazu braucht es viel Mut. Mut, den der Spitzenkandidat bei den anderen Parteien vermisst. „Während es anderen Parteien darum geht ihre Macht zu erhalten oder auszubauen haben wir den Mut zu nachhaltigen Veränderungen. Bei uns heißt es Bürgernähe statt Parteinähe“, so Wiederkehr.

Die Vision von NEOS beinhaltet

Bessere Schulen und Kindergärten

Beenden der Freunderlwirtschaft

Job-Turbo für Wien

Menschlichkeit zeigen und 100 geflüchtete Kinder aufnehmen

und natürlich die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener nachhaltig zu verbessern

„Wir sind die Einzigen, die den Anderen auf die Finger schauen und für Kontrolle sorgen. Wir sind die Einzigen, die sagen was wir denken und Missstände aufzeigen. Weil Wien uns nicht wurscht ist!“, schließt der Spitzenkandidat.

Weitere Informationen dazu unter: https://wien.neos.eu/besser-statt-normal/unser-plan-fuer-wien

Rückfragen & Kontakt:

Neos Landespartei Wien

Barbara Sirucek

Presse

barbara.sirucek @ neos.eu