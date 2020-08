Meidling: Reservierung für „UHRsprung“ und Gotty Beer

Rasch Plätze für Konzert am 9.9. sichern: mkk12@outlook.com

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Meidlinger Kulturkreis“ hat 2 beliebte Sänger und Musiker für einen gemeinsamen Auftritt am Mittwoch, 9. September, verpflichtet. Die Künstler „UHRsprung“ und Gotty Beer unterhalten die Zuhörerschaft ab 18.30 Uhr im „Ferdinand-Kral-Saal“ (12., Hufelandgasse 2). Erstmals treten die Freunde an dem Abend als Duo mit dem Namen „UHRBeer“ auf. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. „Kulturkreis“-Präsident Gerhard Weisz nimmt Reservierungen per E-Mail entgegen: mkk12@outlook.com. Möglichkeit zur Anmeldung im Internet: https://meidlinger-kulturkreis.jimdofree.com

Zu den Mitwirkenden: Das Repertoire von „UHRsprung“ (Gernot Huber) besteht aus deutschsprachigen Eigenkompositionen wie „I bin frei“ sowie aus großen Hits des „Austro-Pop“. Für seine CD „eigen(-artig…?)“ erhielt Huber reichlich Lob vom Publikum und von Musik-Fachleuten. Gotty Beer ist ein ungemein vielseitiger Musikus, Vokalist und Entertainer, dessen Programm vom flotten Rock’n Roll bis zur bewegenden Ballade reicht. Seine Solo-Show hat die vielversprechende Devise: „Gotty Beer - die Stimme die süchtig macht“. Was das Duo „UHRBeer“ beim ersten Gastspiel in Meidling genau zu Gehör bringt, wird vorab nicht verraten. Auf alle Fälle erwarten die Besucherinnen und Besucher mitreißende Gesänge und instrumentale Wohlklänge, dargeboten durch Könner mit starker Bühnenpräsenz.

Corona-Vorsichtsmaßnahmen werden eingehalten. Das ehrenamtlich engagierte Vereinsteam geleitet die Gäste zu den vorbestellten Sitzplätzen. Desinfektionsmittel stehen für alle Besucherinnen und Besucher bereit. Informationen über andere Kultur-Angebote im 12. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/meidling.

Tonkünstler „UHRsprung“ (Gernot Huber): www.uhrsprung.at/

Tonkünstler Gotty Beer: www.gottybeer.at/

