21. Bezirk: Kreuzungsbereich Jedlersdorfer Straße/Trillergasse wird saniert

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 01. September 2020, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahn- und Radwegsanierungsarbeiten in der Jedlersdorfer Straße vor der Kreuzung mit der Trillergasse inklusive dem Kreuzungsplateau im 21. Bezirk. Ebenso werden die Fahrbahnen der Trillergasse zwischen dem Kreuzungsbereich und der Koloniestraße saniert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten in der Jedlersdorfer Straße erfolgen bei Einengung auf einen Fahrstreifen im Kreuzungsbereich unter Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen. Die von den Bauarbeiten betroffene Autobushaltestelle der Linien 36A und 36B „Trillergasse“ in Fahrtrichtung stadtauswärts wird auf Baudauer örtlich verlegt. An einem Wochenende (von Samstag 20 Uhr, Abend bis Montag 5 Uhr, Früh) wird das Plateau für den Individualverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die angrenzenden Straßenzüge. Die Arbeiten in der Trillergasse erfolgen bei Einengung auf einen Fahrstreifen unter Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen.

Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 21., Jedlersdorfer Straße vor der Kreuzung mit der Trillergasse inklusive Kreuzungsplateau und Trillergasse zwischen dem Kreuzungsbereich und der Koloniestraße

- Baubeginn: 1. September 2020

- Geplantes Bauende: 9. Oktober 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



