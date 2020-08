FP-Mahdalik/Kohlbauer: Rot-grüne Selbstbeweihräucherung zur MaHü ist völlig unangebracht

Geschäftesterben, Verkehrschaos, Parkplatzraub, Kriminalität und eine zubetonierte `grüne Ader´ sind kein Grund zum Jubeln

Wien (OTS) - Erneut überschütten sich SPÖ und Grüne anlässlich des fünften Geburtstags der Stilllegung von Verkehr und Geschäftsleben der MaHü mit Selbstlob. „Völlig unangebracht“ findet das der Verkehrssprecher der Wiener FPÖ, Klubobman Toni Mahdalik. Der ideologisch `Erfolg´ der Grünen messe sich an der Vertreibung des Individualverkehrs und der Vernichtung unzähliger Parkplätze. „Dass seither zahlreiche Geschäfte schließen und Flagstores abwandern mussten, verschweigen Hebein und Co. natürlich“, erinnert Mahdalik. Auch erschließe sich ihm nicht, was an der völligen Versiegelung des Raums die MaHü zur `grünen Ader´ des Bezirks mache. „Weil die lange versprochenen aber noch immer nicht umgesetzten Querungen für den Verkehr nach wie vor fehlen, ist die MaHü keine grüne Ader, sondern eher eine Mariahilfer Mauer zwischen den Bezirken 6 und 7“, weiß Mahdalik. „Autofahrer zu hassen, unter der Duldung einer handlungsunfähigen SPÖ zu vertreiben und Radfahrer unter Generalamnestie zu stellen ist keine nachhaltige Verkehrspolitik“, so Mahdalik.

Auch der Mariahilfer FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Leo Kohlbauer zieht Bilanz: „Die letzten fünf Jahre sind vor allem geprägt von Geschäftesterben, Verkehrschaos, Reparaturarbeiten und zunehmenden Belästigungen durch Bettler, Punks und Alkoholiker, welche die Einladung `zum Verweilen in den konsumfreien Zonen´ dankend angenommen haben“, weiß Kohlbauer. Für die FPÖ sei die MaHü ein Denkmal der Willkür, dass sich Grüne und SPÖ selbst gesetzt und das nun die Geschäftsleute und Anrainer auszubaden hätten. „Kein Grund zum Jubeln“, so Mahdalik und Kohlbauer abschließend.

