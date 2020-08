Erinnerung: Neues Regionalbus-Angebot im Bezirk Baden

Ab 31. August grundlegend überarbeitetes Busangebot für 145.000 EinwohnerInnen

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - 31. August 2020 tritt eine umfassende Neuordnung sämtlicher Regionalbuslinien im Bezirk Baden in Kraft. Neben einer neuen und modernen Busflotte werden den Fahrgästen ein durchgängiger Taktverkehr auf nahezu allen Linien, ein deutliches Mehrangebot insbesondere an Wochenenden und schulfreien Werktagen sowie zusätzliche Kapazitäten zu besonders nachgefragten Zeiten geboten. Insgesamt werden ab 31. August 2020 die Regionalbusse im Bezirk Baden 3,7 Millionen Kilometer an Leistung pro Jahr erbringen, das entspricht einem deutlichen Mehrangebot von weit über 20%.

SchülerInnen aufgepasst: Zu Schulbeginn am 07. September steht ein neues Öffi-Angebot zur Verfügung – bitte vorab die eigenen Verbindungen checken (VOR AnachB App oder AnachB.vor.at)!

Das kommende Schuljahr beginnt im Bezirk Baden mit neuen Fahrplänen: Schwerpunkt der VOR-Planungsarbeiten war, ein sinnvolles Gesamtsystem durch ein noch besseres Zusammenspiel der Buslinien untereinander bzw. der Regionalbusse mit der Bahn zu schaffen. Nicht nur die Fahrpläne an sich werden besser, auch die eingesetzten Busse werden modernen Ansprüchen gerecht. Insgesamt bedeutet das, dass sich jede Öffi-Verbindung in der Region ändern wird. „Wir bitten daher insbesondere SchülerInnen bzw. deren Eltern, sich noch vor Schulbeginn die künftigen Verbindungen anzusehen, um von Anfang an die individuell optimale Route zu finden“, so VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll, der darauf aufmerksam macht, dass die Neuerungen alle Schulen im Bezirk Baden und somit deren Einzugsgebiet betreffen – also auch SchülerInnen, die von anderen Regionen einpendeln.

Überblick: Das neue Regionalbus-Angebot im Bezirk Baden

Moderne Busflotte mit gratis WLAN für alle Fahrgäste

mehr Bus-Angebot für 55 Gemeinden durch Taktverkehr verstärktes Angebot zu Spitzenzeiten Ausweitung der Tagesrandzeiten und zusätzliche Spätverbindungen



Die neuen Fahrpläne gelten mit 31. August 2020 und sind in den VOR Routingservices https://anachb.vor.at, sowie in der VOR AnachB App abrufbar. Achtung: Es muss ein Reisedatum ab dem 31. August 2020 eingegeben werden. Bei schulrelevanten Verbindungen bitte ein Datum ab dem Schulstart ab dem 7. September angeben.

Details zum zukünftigen Regionalbusangebot sind unter https://www.vor.at/mobil/mobil-in-der-region/bezirk-baden/ ersichtlich.

