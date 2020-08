JVP-Sachslehner: Gestärkt aus der Krise

Junge ÖVP freut sich über Stärkung der heimischen Bildungslandschaft sowie Förderung von Digitalisierungsmaßnahmen

Wien (OTS) - „Sebastian Kurz hat heute in seiner Erklärung klar gemacht, dass es auch weiterhin gilt, die Gesundheitskrise zu bewältigen, die Auswirkungen der Wirtschaftskrise abzufangen sowie die Chancen im Bereich Digitalisierung zu nutzen“, so Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP, anlässlich der heutigen Erklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz. „Die Corona-Pandemie hat uns die vielfältigen Möglichkeiten, die in der Digitalisierung liegen aufgezeigt. Gleichzeitig haben wir in Österreich auch erlebt, dass es Hürden in den Bereichen Homeschooling und Home-Office gibt. Umso mehr freue ich mich, dass unser Bundeskanzler heute das klare Ziel formuliert hat, in Zukunft einen noch stärkeren Fokus auf den Digitalisierungs- und Bildungsbereich zu legen“, so Sachslehner.



Die Junge ÖVP unterstützt die geplanten Maßnahmen von Sebastian Kurz und der Bundesregierung, damit Österreich, insbesondere im Bereich Bildung und Digitalisierung, gestärkt aus der Krise herauskommt.



„Die formulierten Ziele im Bereich Bildung und Digitalisierung, angefangen bei fairer Besteuerung von Digitalgiganten, über neue Standorte in Österreichs Hochschullandschaft, wie die Technische Universität Linz, bis hin zur Priorisierung des 8-Punkte-Masterplan zur Digitalisierung stärken den Standort Österreich und tragen dazu bei, dass wir gestärkt aus dieser Krise herauskommen“, so Sachslehner weiter. „Die Corona-Krise hat uns vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Umso optimistischer stimmt es mich, dass wir jetzt schon besser durch diese Krise kommen als andere Länder und darüber hinaus die Bundesregierung die Erfahrung aus der Krise nutzt, um auf zukünftige Krisen vorbereitet zu sein“, so Laura Sachslehner abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Fabian Stütz

Presse & Politik Junge ÖVP

Mobil: +43 664 523 7746 fabian.stuetz @ junge.oevp.at