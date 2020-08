Mondi bei den Alpbacher Wirtschaftsgesprächen 2020

Gastgeber der Break out Session „Gender and Generations – Diversity as Engine for Corporate Success“ am 1. September, 18 Uhr

Wien (OTS) - Das internationale Verpackungs- und Papierunternehmen ist Gastgeber der virtuellen Break-Out Session mit Peter Orisich, Hannah Lux und Christiane Bertolini.

Start up -Spirit und Social Entrepreneurship treffen auf internationale Konzernerfahrung

Erfahrungsaustausch zur Gewinnung der Talente von morgen

Nachhaltige und integrative Unternehmenskultur als Schlüssel als Schlüssel zu Innovation, Kreativität und einem fairen und nicht-diskriminierendes Arbeitsumfeld

„Reverse Mentoring“ für erfolgreichen Generationen-Dialog

Moderiert von der Unternehmerin und Autorin Christiane Bertolini sprechen Peter Orisich, CEO Flexible Packaging & Engineering Materials und Hannah Lux, Gründerin des österreichischen Start-ups Vollpension über die Herausforderungen unterschiedlicher Generationen am Arbeitsplatz und im Recruiting sowie über die Notwendigkeit vielfältiger Teams für Innovation und agile Strukturen.

Break-out Session am 1. September, 18 Uhr

Thema: “Gender and Generations –Diversity as Engine for Corporate Success”

Moderation und Speaker:

Christiane Bertolini: Moderatorin, Entrepreneur, DNA-Club, Amplifier, Entrepreneur

Hannah Lux: Social Entrepreneur, Co-Founder&CEO Vollpension, Forbes 30 under 30

Peter Orisich: CEO Flexible Packaging & Engineering Materials, Mondi

Live Stream ab 18 Uhr: https://fal.cn/39W1K





Über Mondi

Mondi ist ein global führendes Verpackungs- und Papierunternehmen, das mit bewusst nachhaltigen, innovativen Verpackungs- und Papierlösungen zu einer besseren Welt beiträgt. Wir sind entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig – von der Bewirtschaftung von Wäldern über die Produktion von Zellstoff, Papier und Kunststofffolien bis hin zur Entwicklung und Herstellung von effizienten Industrie- und Konsumgüterverpackungen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Strategie und ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Vorbildhaft für unsere Branche ist unser kund*innenorientierter Ansatz EcoSolutions, bei dem wir die richtigen Fragen stellen, um die nachhaltigste Lösung zu finden. 2019 erzielte Mondi einen Umsatz von € 7,27 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von € 1,66 Milliarden.

Mondi ist im Premiumsegment der Londoner Börse gelistet (MNDI) und an der Börse von Johannesburg zweitnotiert (MNP). Mondi ist im FTSE 100 vertreten und wurde 2008 in den FTSE4Good-Index und 2007 in den FTSE/JSE Responsible Investment Index aufgenommen.

www.mondigroup.com

