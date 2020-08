September-Programm im Cinema Paradiso Baden

Auftakt mit Open Air Kino ab 3. September

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum mittlerweile bereits achten Mal lädt das Cinema Paradiso Baden im nächsten Monat zum Open Air Kino am Theaterplatz und bietet von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. September, vier Tage lang bei freiem Eintritt Kinohighlights: am Donnerstag, 3. September, „Bohemian Rhapsody“ mit Rami Malek als Freddie Mercury, am Freitag, 4. September, „Sorry we missed you“ von Ken Loach, am Samstag, 5. September, Terrence Malicks Franz-Jägerstätter-Porträt „Ein verborgenes Leben“ und am Sonntag, 6. September, Sydney Pollacks „Aretha Franklin – Amazing Grace“; Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Weitere Film-Highlights indoor sind im September u. a. Christopher Nolans „Tenet“, „Jean Seberg“ mit Kristen Stewart, der US-Indie-Film „The Climb“, „Love Sarah“ über den süßen Traum einer eigenen Bäckerei in Notting Hill, „David Copperfield“ mit Dev Patel und Tilda Swinton, „Waren einmal Revoluzzer“ mit Manuel Rubey sowie „Hello Again“, „Der schönste Platz auf Erden“ und „Corpus Christi“. Zudem serviert das „Film-Café“ wieder jeden Montag-Nachmittag Kaffee und Kuchen zu „Auf der Couch in Tunis“ (7. September), „Das geheime Leben der Bäume“ (14. September), „Master Cheng in Pohjanjoki“ (21. September) und „Eine größere Welt“ (28. September).

Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Max und die Wilde 7“, „Die Boonies“, „Wir Kinder aus Bullerbü“ und „Benjamin Blümchen“, während die „Cinema School“ am Freitag, 2. Oktober, in einer Schulvorstellung bei freiem Eintritt „Langer Tag der Flucht - Ein bisschen bleiben wir noch“ über tschetschenische Flüchtlingskinder und nach dem Film ein Gespräch mit Experten des UNHCR präsentiert.

Das Live-Programm bietet am Donnerstag, 10. September, ab 20 und 21.15 Uhr ein Konzert von Maria Bill, die, begleitet von ihrem Quintett, Chansons von Jacques Brel singt. Am Mittwoch, 23. September, und Donnerstag, 1. Oktober, ist jeweils ab 20 und 21.15 Uhr Der Nino aus Wien zu hören, am Dienstag, 6. Oktober, repräsentieren Musiker aus Irland, Schottland und der Bretagne ab 20 Uhr „Scottish Colours“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse