Wiener SPÖ-Jugendorganisationen fordern: Allen eine Stimme geben!

Medienaktion zum bevorstehenden Start in den Wahlkampf

Wien (OTS/SPW) - Morgen starten die Wiener SPÖ-Jugendorganisationen in den Wahlkampf. Dabei ist ihnen wichtig zu betonen: „Fast jeder dritte Jugendliche in Wien, ist von der kommenden Wien-Wahl ausgeschlossen. Schuld ist ein restriktives StaatsbürgerInnenschaftsrecht. Wir wollen auch für diejenigen eine Stimme sein, die ihre Stimme nicht abgeben dürfen“, erklärt Fiona Herzog, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, bei einer Aktion der SPÖ-Jugendorganisationen heute Freitag. Bei der Aktion haben sie mit über 50 Jugendlichen nachgestellt, wie es aussieht, „wenn ein Drittel fehlt“. „Um dieses Demokratiedefizit zu beheben, fordern wir die Bundesregierung auf, die Hürden im StaatsbürgerInnenschaftsverfahren abzubauen, so wie es die Stadt Wien bereits im Rahmen ihrer Möglichkeiten vorzeigt“, so Katharina Weninger, Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ Wien.****



Marianne Hofbauer, Vorsitzende des Verbands Sozialistischer Student*innen Wien, sieht die Demokratie in Gefahr: „Wann immer weniger Menschen mitentscheiden können, dann sinkt auch das Interesse an der Politik.“ „Eine lebendige Demokratie darf es sich nicht leisten, so viele Menschen auszuschließen“, schließt sich die Vorsitzende der Aktion Kritischer Schüler_innen, Lisa Pareiss, an. Und der Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen, Benjamin Schulz, ergänzt: „Weil Parteien ihre Programme für jene schreiben, die sie auch wählen können, wird Politik für immer weniger Menschen gemacht.“



Weiters fordert Hannah Czernohorszky, Vorsitzende der Roten Falken in Wien: „In unserer Arbeit vermitteln wir Kindern und Jugendlichen demokratische Werte. Dazu ist es notwendig, dass sie auch an dieser Demokratie teilhaben können.“

In Wien leben viele Menschen, die aufgrund ihrer StaatsbürgerInnenschaft von demokratischen Partizipationsmöglichkeiten ausgeschlossen sind. Wien kann zwar die gesetzliche Lage nicht ändern, aber als Land neue Wiener*innen motivieren, die österreichische StaatsbürgerInnenschaft zu beantragen. Mit einer Wiener Einbürgerungskampagne sollen nun neue Wiener*innen auf die rechtlichen Vorteile der österreichischen Staatsbürgerschaft aufmerksam gemacht und ermutigt werden, Staatsbürger*innen zu werden. Parallel dazu setzt Wien einen ersten Schritt und senkt die Wiener Landesgebühren im Staatsbürgerschaftsverfahren deutlich und räumt somit ein Hindernis aus dem Weg.

