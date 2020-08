ORF III am Wochenende: „Wir spielen für Österreich“ zeigt Opernabend mit Beczała aus Grafenegg, Evang. Gottesdienst live

Außerdem: „zeit.geschichte“-Tripel zu China, „In memoriam Frederick Baker: Und Äktschn!“, Netrebko, Kaufmann und Schrott in „Gipfeltreffen der Stars“

Wien (OTS) - Zeitgeschichtliche Dokumentationen und glanzvolle Konzert-Höhepunkte stehen u. a. am Wochenende in ORF III Kultur und Information auf dem Programm. Während die „zeit.geschichte“ am Samstag, dem 29. August 2020, in die jüngere Historie Chinas eintaucht, meldet sich „Erlebnis Bühne“ am Sonntag, dem 30. August, mit einem weiteren starbesetzten Konzert aus Grafenegg und präsentiert im Rahmen von „Wir spielen für Österreich“ den polnischen Startenor Piotr Beczała mit den schönsten Opernarien.

Samstag, 29. August

Den dreiteiligen „zeit.geschichte“-Abend eröffnet die von Alfred Schwarz gestaltete Dokumentation „Hugo Portisch – Die Welt und wir:

China“ (20.15 Uhr). Darin spannt der Doyen des österreichischen Journalismus den Bogen von der jüngsten Geschichte Chinas bis zu den Anfangsjahren des Chinesischen Staates unter Mao Zedong. Danach folgen mit „Mao – Staatsgründer und Diktator“ (21.05 Uhr) und „Mao und die große Hungersnot“ (22.00 Uhr) zwei Dokumentationen über den chinesischen Politiker, Revolutionär und Tyrannen.

Anschließend erinnert ORF III mit einem „In memoriam Frederick Baker“ an den kürzlich verstorbenen Filmemacher und zeigt dessen Polt-Komödie „Und Äktschn!“ (22.50 Uhr). Darin versammelt Baker Gerhard Polt, Johannes Krisch und Michael Ostrowski vor der Kamera. „Kabarett im Turm“ zeigt um 0.30 Uhr schließlich ein „Best of“ aus Reinhard Nowaks kabarettistischem Schaffen.

Sonntag, 30. August

Am Sonntag überträgt ORF III um 10.00 Uhr einen weiteren evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrgemeinde Mödling live. Durch die Liturgie führen Pfarrerin Anne Tikkanen-Lippl und Pfarrerin i.R. Barbara Saile-Leeb. Für die musikalische Gestaltung verantwortlich sind Piritta Mononen (Klavier) und Annegret Bauerle (Flöte).

Im Vorabend stimmt das von Felix Breisach im Juni für ORF 2 aufgezeichnete TV-Konzert „Eine musikalische Reise durch Grafenegg“ (19.15 Uhr) auf ein weiteres Kulturereignis der Superlative ein. Im Hauptabend präsentiert „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ um 20.15 Uhr einen stimmungsvollen Opernabend mit Piotr Beczała aus dem Wolkenturm in Grafenegg. Der polnische Tenor gibt gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich – unter der musikalischen Leitung von Sascha Goetzel – beliebte Opern-Arien zum Besten, die aus dem italienischen Repertoire stammen. Darunter finden sich ein paar der berühmtesten und anspruchsvollsten Arien der Opernliteratur, etwa aus Gioachino Rossinis „Guglielmo Tell“, Pietro Mascagnis „Cavalleria rusticana“, Giuseppe Verdis „Aida“ oder Antonín Dvořáks „Rusalka“. Weiters werden Ouvertüren und Werke von Gustav Mahler und Piotr Iljitsch Tschaikowski zu hören sein. Noch mehr Klassik-Genuss verspricht das „Gipfeltreffen der Stars“ (21.50 Uhr) mit Anna Netrebko, Jonas Kaufmann und Erwin Schrott, 2011 aufgezeichnet in der Waldbühne Berlin. Begleitet wurden die Opernstars von der Prager Philharmonie unter der Leitung von Marco Armiliato.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at