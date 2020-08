WIENWOCHE 2020 "Power & Privilege" 11.-20.9.2020 Anmeldeprozedere in Covid Zeiten

VERBINDLICHE ANMELDUNG zu jedem einzelnen WIENWOCHE-Event

Wien (OTS) - Es ist keine leichte Übung, in Zeiten von Covid 19 und unter den aktuell gültigen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen ein Kulturfestival mit zahlreichen Events zu organisieren.

WIENWOCHE will zeigen, dass es möglich ist.

Dass sich ein Festival für Kunst und Aktivismus auch unter pandemischen Rahmenbedingungen mit POWER & PRVILEGE auseinandersetzen kann.

Dass Künstler*innen, Teilnehmer*innen, Organisationsteam und Publikum einander mit Respekt und Verantwortung begegnen – und unter Einhaltung der behördlichen Bestimmungen: maximale Menschenanzahl pro Raum bzw. Event, Mindestabstand, Mund-Nasenschutz, Desinfektion, …

Damit WIENWOCHE für alle Beteiligten sicher über die Bühne gehen kann, besteht eine VERBINDLICHE ANMELDUNG zu jedem einzelnen WIENWOCHE-Event.

Anmeldung und Teilnahme an allen Events sind KOSTENLOS. Pro Event und E-Mail-Adresse können jeweils NUR MAXIMAL ZWEI PLÄTZE gebucht werden! Zutritt nur mit Mund-Nasenschutz!

Der ANMELDEBUTTON zum jeweiligen Event findet sich bei den Informationen zu den einzelnen Projekten bzw. via Festivalkalender Der Button ist nur sichtbar, solange die Veranstaltung noch nicht ausgebucht ist. Nach erfolgter Anmeldung gibt es eine Bestätigung per E-Mail.

Sollte ein Event schon ausgebucht sein, gibt es die Möglichkeit, auf eigenes Risiko zum Veranstaltungsort zu kommen und den Platz nicht erschienener Personen einzunehmen (first come, first in). Zudem überträgt WIENWOCHE mehrere Veranstaltungen via Livestream (WIENWOCHE Website oder via facebook.com/wienwoche/ ).

WIENWOCHE 2020 findet unter dem Titel "Power & Privilege" von 11. bis 20.9.2020 statt.

www.wienwoche.org

