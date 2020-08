SJ-Stich: „Lost Generation verhindern. Recht auf Ausbildungsplatz sicherstellen“

Sozialistische Jugend begrüßt Initiative von BürgermeisterInnen gegen Jugendarbeitslosigkeit

Wien (OTS) - „Koste es, was es wolle, hat die Regierung einst versprochen. Es ist an der Zeit, dieses Versprechen endlich zu halten“, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ), anlässlich eines Vorstoßes zahlreicher BürgermeisterInnen zur Schaffung von Lehrstellen in Österreichs Gemeinden. „Bis zu 10.000 Lehrstellen werden im Herbst dieses Jahres fehlen. Es ist höchste Zeit für ein grundlegendes Umdenken. Jeder junge Mensch muss das Recht auf einen Ausbildungsplatz bekommen“, so Stich weiter.

Auch die öffentliche Hand müsse hier mit gutem Beispiel vorangehen und Verantwortung übernehmen. „Wir brauchen gerade im öffentlichen Bereich eine Lehrlingsoffensive. Zahlreiche BürgermeisterInnen haben betont: Sie sind bereit. Jetzt liegt es an der Bundesregierung dieses Angebot anzunehmen und die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen,“ so Stich und betont, dass davon alle Beteiligten profitieren würden. „Für junge Menschen eröffnet sich eine neue und gesicherte Perspektive. Auch als Gesellschaft haben wir alle mehr davon, jetzt in die Zukunft von jungen Menschen zu investieren, als in den nächsten Jahrzehnten die langfristigen Folgen zu tragen.“

Einmal mehr erneuert Stich dabei auch die Forderung nach einer Ausbildungs-, und Lehrstellengarantie für alle jungen Menschen unter 25. „Gerade in Zeiten von Corona wird deutlich: Arbeitslosigkeit und die vergebliche Suche nach Lehrstellen sind systematische Probleme, für die es auch flächendeckende Lösungen braucht. Jeder junge Mensch muss den Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz haben. Es gilt eine Lost Generation um jeden Preis zu verhindern. Die Initiative der BürgermeisterInnen ist es guter erster Schritt auf einem langen Weg. Viele weitere müssen folgen“, so Stich abschließend.

