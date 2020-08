Saisonale Schmankerln aus dem Wienerwald für Ihre Küche

Am 30. August gibt es im Lainzer Tiergarten von 10 bis 16 Uhr die Gelegenheit, die Vorratskammer und den Kühlschrank mit frischen Köstlichkeiten aus der Region Wienerwald aufzufüllen

Wien (OTS) - Natur, Erholung und Einkauf lassen sich im Lainzer Tiergarten hervorragend mit einem Spaziergang oder einer ausgedehnten Wanderung verbinden.

Der Monatsmarkt des Forst- und Landwirtschaftsbetriebes der Stadt Wien offeriert regional und nachhaltig produzierte Produkte:

saisonale Obst- und Gemüsesorten

Schaf- und Schafmilchprodukte

Wildspezialitäten

Honigspezialitäten

Marmeladen & Fruchtaufstriche

Kernöl

Säfte

Edelbrände

handwerklich gebrautes Bier

Seifen handgefertigt und in Bio-Qualität

Die Marktstände befinden sich beim Eingang Lainzer Tor, direkt beim beliebten Waldkinderspielplatz.

Aber auch abseits des Marktes bietet der Lainzer Tiergarten vielerlei Interessantes. Zwei Naturerlebnispfade vermitteln Groß und Klein Wissen über den Biosphärenpark Wienerwald, den Lainzer Tiergarten, seine Geschichte sowie seine Pflanzen- und Tierwelt. Vor allem Kinder können so die Natur spielerisch kennen lernen.

Sonderausstellung „Wiesen – Lebensraum aus Menschenhand“

Etwa ein Fünftel der Flächen des Lainzer Tiergartens sind ausgedehnte Wiesen, die eine außergewöhnliche Vielfalt an teilweise sehr seltenen und EU-weit geschützten Pflanzengesellschaften beherbergen. Das im stadtnahen Wienerwald so eine Besonderheit zu finden ist, lässt sich darauf zurückführen, dass der Lainzer Tiergarten früher hauptsächlich als Jagdgebiet genutzt und nicht wie ein Großteil der restlichen Wiesen in Österreich landwirtschaftlich bewirtschaftet wurde.

Im Infozentrum beim Lainzer Tor kann die Sonderausstellung, bei der die vielfältigen Wiesen des Lainzer Tiergartens mit ihrer Pflanzen- und Tierwelt vorgestellt werden, bei freiem Eintritt besucht werden.

Wandern, Erholung, Kultur und kulinarische Genüsse für die ganze Familie

Ob beim Laufen, Wandern oder ganz gemütlich beim Spazierengehen, das rund 38 Kilometer lange Wegenetz im Lainzer Tiergarten bietet allen Naturbegeisterten die passende Route. Fünf Waldspielplätze lassen auch bei den jüngsten Besucherinnen und Besuchern keine Langeweile aufkommen. Drei Gasthäuser verwöhnen mit heimischen Köstlichkeiten und sorgen für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Nirgends sonst lässt sich in Wien Kunst-, Kultur- und Naturgenuss so unmittelbar verbinden, wie im Lainzer Tiergarten.

Wie ein Kaiserpaar privat wohnt, zeigt eine eindrucksvolle Schau zur Geschichte des Hauses im ersten Stock der Hermesvilla. Fotos, Pläne und Dokumente, vor allem die erhaltenen Teile der originalen Einrichtung sowie viele persönliche Gegenstände aus dem Besitz des Kaiserpaares vermitteln kaiserliches Wohngefühl abseits der höfischen Repräsentation.

Monatsmarkt im Lainzer Tiergarten

von Mai bis Oktober

jeden letzten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr

Lainzer Tiergarten, 13., Lainzer Tor

Erreichbarkeit: Autobuslinie 55A, Station Lainzer Tor

Hermesvilla Wien Museum

Geöffnet: Dienstag bis Sonntag und Feiertag, 10 bis 18 Uhr

Telefon: +43 1 804 13 24

