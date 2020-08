Junge Generation: Lehrlingsoffensive jetzt!

Städte und Gemeinden bei der Schaffung von Lehrstellen unterstützen

Wien (OTS/SK) - Durch die Corona-Krise schwer getroffen und von der Bundesregierung bisher weitgehend im Stich gelassen, setzt sich eine Reihe von BürgermeisterInnen dafür ein, die Schaffung von Lehrstellen auf Stadt- und Gemeindeebene selbst in die Hand zu nehmen, um jungen Menschen eine Perspektive zu bieten. ****

„10.000 Lehrstellen werden im Herbst dieses Jahres fehlen. Das bedeutet: 10.000 junge Menschen, die ohne Perspektive sein werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Dingen ist das ein Umstand, der uns nicht unvorbereitet treffen wird, sondern sich bereits jetzt ganz deutlich abzeichnet. Die Bundesregierung ist aufgefordert, zu handeln. Wir brauchen ein großangelegtes Lehrlingspaket und zwar nicht morgen oder übermorgen, sondern jetzt“, sagt Claudia O’Brien, Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ.

Viele Gemeinden, die gerne ihrer Aufgabe und Verantwortung nachkommen würden und jungen Menschen einen guten und sicheren Arbeitsplatz anbieten wollen, können dies aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht. Die Vorteile von zusätzlichen Lehrstellen auf kommunaler Ebene sind weitreichend: Neben neuen Perspektiven für die Jugend kann dadurch auch die soziale Infrastruktur wie etwa bei Kindergärten, Altersheimen oder Gemeindeämtern etc. durch zusätzliches Personal verbessert werden.

Die Junge Generation unterstützt ausdrücklich die Initiative der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Österreich. „Es hat sich gezeigt, dass es zahlreiche Gemeinden gibt, die die zusätzlich Ausbildung von Lehrlingen selbst in die Hand nehmen möchten. Die Bundesregierung sollte für diese Initiative dankbar sein und umgehend die notwendigen finanziellen Mittel dafür bereitstellen. Jede Chance, die sich in der aktuellen Situation bietet, um neue Lehrstellen zu schaffen und der steigenden Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken, muss unbedingt genutzt werden. Alles andere wäre fahrlässig und ein weiteres im Stich lassen der jungen Menschen in unserem Land“, so O’Brien abschließend. (Schluss) lp

