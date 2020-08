Yogaherbst in Gastein

Mit Yoga in der Natur die Gesundheit fördern

Gastein (OTS) - Vom 9. bis 18. Oktober 2020 heißt es wieder Yogamatte einpacken und ab nach Gastein. In der Region im Süden des Salzburger Landes warten fast 300 Einheiten, die von 32 zertifizierten Yogalehrenden angeboten werden. Musikalisches Eröffnungskonzert, mehrtägige Workshops, Kurse mitten in der Natur oder direkt im Hotel – das Angebot bei einer der größten Yoga-Veranstaltungen Europas ist wieder vielfältig.

Yoga – ein Gesundheitsangebot in besonderen Zeiten

Gerade in diesen Zeiten ist Yoga genau das Richtige, um das Immunsystem zu stärken und fitter in den Winter zu gelangen. Die indische Tradition hilft auch, den eigenen Körper bewusster wahrzunehmen, Stress abzubauen und mental gefestigter zu werden.

Die Yogatage in Gastein sind bekannt für die vielen Freiluft-Einheiten, draußen an den schönsten Orten des Tales. Über das übliche Ausmaß hinaus werden in diesem Jahr so viele Einheiten wie möglich im Freien abgehalten. Wenn dies wettertechnisch nicht möglich sein sollte, stehen immer Räumlichkeiten bereit, die genügend Platz bieten, um den Mindestabstand einzuhalten. Finden die Kurse indoor statt, werden die Räume im Anschluss gelüftet und desinfiziert. Selbstverständlich wird auch Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Außerdem sind die Teilnehmerzahlen bei den Einheiten begrenzt, eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Yogaherbst – „Quelle der Inspiration“

Der Yogaherbst zeigt sich von seiner sanfteren Seite. Ruhige, fließende und aktivierende Übungen sind angesagt, bevor die kalte Jahreszeit kommt. Die Veranstaltung ist der perfekte Anlass, um die Akkus vor dem Winter noch einmal aufzuladen. Übungen in freier Natur und Meditationen führen zu einer verstärkten Achtsamkeit und sanften Stärkung der Muskulatur. Ganz nach dem Motto gilt es beim Yogaherbst in Gastein die eigene „Quelle der Inspiration“ zu finden.

