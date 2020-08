Cyber Security Health Check für Unternehmen: Kennen Sie Ihr Cyber-Risiko?

Grant Thornton Austria hat mit dem Cyber Security Health Check einen Online-Test entwickelt, mit dem man unentgeltlich in wenigen Minuten das eigene Cyber-Risiko einschätzen kann.

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie hat in vielen Unternehmen einen Digitalisierungsschub herbeigeführt. Mit neuen Technologien, Telearbeit und besserer Vernetzung gehen jedoch auch neue Risiken einher, die von Cyber-Kriminellen ausgenutzt werden können. Dr. Cornelius Granig, Leiter des Bereichs Cyber Security und Krisenmanagement beim Beratungsunternehmen Grant Thornton Austria: „ In Zeiten verstärkter Telearbeit haben es Cyberkriminelle aufgrund fehlender Sicherheitsstandards und fehlenden Risikobewusstseins häufig leicht, Schaden anzurichten. Der einfache und rasch durchführbare Online-Selbsttest gibt in wenigen Minuten eine grobe Übersicht über Ihre aktuelle Sicherheitssituation. “

Bewusstsein für Cybersicherheit erhöhen

Der Test hilft Unternehmen und Organisationen jeder Branche, gefährliche Sicherheitslücken zu erkennen. In weiterer Folge können diese ihre IT-Systeme widerstandsfähiger gegen die vielfältigen Cyber-Bedrohungen machen. „ Bereits geringfügige Maßnahmen erschweren es Hackern, Wirtschaftsspionen und Innentätern zumeist erheblich, einem Unternehmen zu schaden ,“ sagt Mag. Georg H. Jeitler, Partner Advisory und Forensic, „Wir helfen dabei, die richtigen Schritte zu setzen.“

Der Cyber Security Health Check von Grant Thornton Austria fragt acht sensible Bereiche ab:

Wie ausgeprägt ist das Sicherheitsbewusstsein?

Wie sicher wird das Internet genutzt?

Wie sicher sind IT-Strategie und IT-Architektur?

Gibt es ein internes Kontrollsystem zur Bewertung von Risiken?

Wie ausgeprägt ist der Datenschutz?

Welche Sicherheitsvorkehrungen und Notfallprozesse gibt es?

Werden mobile Applikationen eingesetzt, die mit sensiblen Daten arbeiten?

Wie sieht es mit der physischen Sicherheit für die Systeme aus?

14 % Förderung für Cyber Security und Digitalisierung



Aktuell werden Investitionen in Cybersicherheit und IT-Infrastruktur im Rahmen der staatlichen Investitionsprämie mit 14 % gefördert. Die bis Ende Februar 2021 angebotene Investitionsprämie ist ein Anreiz, bereits geplante oder neue Digitalisierungsprojekte umzusetzen.

Das Cyber Security Team von Grant Thornton Austria hilft Unternehmen jeder Branche, Cyber-Risiken zu identifizieren und zu bewerten, sowie darauf aufbauend Kontrollen zu entwickeln, um das Unternehmen oder die Organisation sinnvoll zu schützen.

Der Cyber Security Health Check von Grant Thornton Austria ist abrufbar auf www.cyberhealthcheck.at.

Jetzt Cyber-Risiken identifizieren Cyber Security Health Check durchführen

