Umfrage: Hitzewelle gibt Österreichern zu denken (FOTO)

Linz (ots) - 61 Prozent der Österreicher sehen angesichts extremer Wettereignisse eine stärkere Verantwortung für ihre persönliche Energiewende. Mehr als jeder Zweite findet, die Zeit für die eigene Energiewende wird knapp. Das sind Ergebnisse aus dem Energie-Trendmonitor 2020: Bevölkerungsrepräsentativ wurden 1.000 Österreicherinnen und Österreicher von einem Marktforschungsinstitut im Auftrag von Stiebel Eltron befragt.

"Die Österreicher haben die extreme Dürre der letzten Sommer noch nicht vergessen - im August wurden wieder Rekordtemperaturen erreicht", sagt Thomas Mader, Geschäftsführer des Haus- und Systemtechnikherstellers Stiebel Eltron Österreich."Doch sobald die Energiewende konkret wird, handelt eine Mehrheit noch inkonsequent. Das gilt insbesondere für die Umstellung der Heiztechnik, denn hier haben die Menschen in Österreich die Energiewende selber in der Hand."

Grüne Alternativen im Heizungskeller

Dabei existieren seit Jahren grüne Technologien, mit der sich die persönliche Klimabilanz deutlich verbessern lässt: So nutzt etwa die Wärmepumpe die Energie aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser und wandelt diese wie ein 'umgekehrter Kühlschrank' in Heizwärme um. Mit Ökostrom funktioniert das bereits zu 100 Prozent, ohne dabei CO2 auszustoßen.

"Wir stellen fest, dass rund die Hälfte der Österreicher noch zu wenig über die umweltfreundliche Schlüsseltechnik der Energiewende weiß", sagt Mader. "Knapp jeder Zweite ist sich nicht bewusst, dass Wärmepumpen auch in nicht perfekt gedämmten Bestandsbauten genutzt werden können."

Stärkere Sanierung im Altbau notwendig

Um die Klimaziele beim Wohnen nicht zu verfehlen, ist jetzt die Zeit gekommen konkret anzupacken: Österreich will bis 2050 einen energieeffizienten und dekarbonisierten Gebäudebestand erreichen. "Ab dem kommenden Jahr müssen alle Neubauten in Österreich Niedrigenergiegebäude sein - das ist ein wichtiger Meilenstein. Nun sollte die Sanierung im Bestand deutlich an Fahrt gewinnen, damit die langfristigen Klimaziele realisiert werden", sagt Mader.

Beim Umstieg auf ein alternatives Heizsystem profitieren Sie mit dem "Raus aus dem Öl-Bonus" mit bis zu 5.000 Euro. Hier mehr erfahren: http://ots.de/8wjPPu

Über Stiebel Eltron Österreich

Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen steht Stiebel Eltron für innovative Lösungen im Bereich Warmwasser, Wärme, Lüftung und Klima. Dabei verfolgt der Haus- und Systemtechnikanbieter eine klare Linie - für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit rund 3.700 Mitarbeitern weltweit setzt der Konzern mit Hauptsitz in Holzminden/DE von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how. Die österreichische Niederlassung Stiebel Eltron Gesellschaft mbH ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe - sie wurde bereits 1972 gegründet und gehört zu den führenden Vertreibern von Produkten im Bereich erneuerbare Energien in Land.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

econNEWSnetwork

Carsten Heer

Tel. +49 (0) 40 822 44 284

E-Mail: redaktion @ econ-news.de