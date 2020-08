Oö. Volksblatt: "Eine gute Idee" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 28. August 2020

Linz (OTS) - Noch gibt es viele Fragezeichen, ja, bisher ist eigentlich nur die Absicht fix: Oberösterreich soll eine Technische Universität bekommen. Das „Wo, Wann, Wie“ wird man erst in den kommenden Monaten ausverhandeln. Trotzdem ist einerseits die Freude „ob der Enns“ groß, anderseits gibt es „drenter der Enns“ große Bedenken. Wie schon bei der medizinischen Fakultät sehen sich die „Mitbewerber“ und Platzhirsche aus den anderen Bundesländern bedroht. Und es ist deshalb durchaus heftiger Gegenwind zu erwarten. Aber wie schon bei der Mediziner-Ausbildung gezeigt, kann man in Oberösterreich damit umgehen.

Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, Forschung und Ausbildung in Bezug auf Digitalisierung zu akademisieren und in einer neuen Technischen Universität zu konzentrieren – und wo würde das besser gehen als in Oberösterreich. Schon jetzt sind die Betriebe und auch die akademischen Partner in OÖ in diesem Feld besonders aktiv. Und auch in der Politik gibt es mehr als nur Verständnis. Landeshauptmann Stelzer hat das Ziel klar definiert: „Oberösterreich soll das Zentrum des digitalen Wandels werden.“ Aber bis dahin gilt es wohl noch einige dicke Bretter zu bohren.

