102 Startups für Plug and Plays Herbst-2020-Batches ausgewählt

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Plug and Play gab die Aufnahme von 102 neuen Startups in seine Herbst-2020-Batches bekannt. Diese Startups wurden für eine Teilnahme an den folgenden Programmen ausgewählt, die im Oktober 2020 stattfinden werden: Brand & Retail, Enterprise Tech, Food & Beverage, Media & Advertising, New Materials & Packaging sowie Supply Chain. 49 der 102 Startups sind international ausgelegt und repräsentieren 13 verschiedene Länder. Die vollständige Liste der Startups ist auf Plug and Plays Website verfügbar.

"Die ausgewählten Startups überzeugen nicht nur durch Innovation, sondern gelten zugleich als leistungstärkste Vertreter ihrer Branchen", kommentierte Saeed Amidi, Gründer und CEO von Plug and Play. "Diese Unternehmen bringen für unser umfangreiches Netzwerk an Industrieführern einen spürbaren Mehrwert mit sich und wir freuen uns darauf, an ihrem Erfolg beteiligt sein zu dürfen."

Die ausgewählten Start-ups werden nun die Gelegenheit dazu haben, gemeinsam mit Plug and Plays globalem Netzwerk aus Unternehmenspartnern, Risikokapitalgebern und Ehemaligen zu wachsen, Kontakte zu knüpfen und zu interagieren. Aufgrund der mit COVID-19 in Zusammenhang stehenden Einschränkungen werden die Programme mittlerweile ausschließlich online abgehalten. Die ausgewählten Unternehmen werden in privaten Einzelsitzungen virtuell mit ihren Partnern zusammengebracht und können sich zusätzlich in von Plug and Play abgehaltenen Webinars präsentieren. Für eine Teilnahme sind die Startups keinerlei Eigenkapitalanforderungen ausgesetzt.

Vom 13. bis zum 16. Oktober wird für die ausgewählten Startups auf Plug and Play's Fall Summit 2020 eine virtuelle Graduierung stattfinden.

Informationen zu Plug and Play

Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform mit Hauptsitz in Silicon Valley. Wir haben Accelerator-Programme, Services für Unternehmensinnovation und Inhouse-VC aufgebaut, um den technologischen Fortschritt schneller als je zuvor voranzutreiben. Seit der Gründung im Jahr 2006 konnten unsere Programme sich eine Präsenz an mehr als 30 Standorten weltweit verschaffen, sodass Startups die notwendigen Ressourcen erhalten, um in Silicon Valley und darüber hinaus erfolgreich zu sein. Mit mehr als 30.000 Startups und 400 offiziellen Unternehmenspartnern haben wir in vielen Branchen das ultimative Startup-Ökosystem geschaffen. Unternehmen, die Teil unserer Community sind, konnten bislang Finanzmittel in Höhe von über 9 Milliarden Dollar aufbringen und Portfoliounternehmen wie Danger, Dropbox, Lending Club und PayPal zu erfolgreichen Exits verhelfen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.plugandplaytechcenter.com/

