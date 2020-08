Gartenbaumesse Tulln von 3. bis 7. September 2020

Tulln (OTS) - 200.000 m² Messe und Garten

Mit der Gartenbaumesse startet die Messesaison in Tulln. Die Gartenbaumesse Tulln ist speziell in diesem Jahr der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 450 Aussteller präsentieren auf einer Gesamtfläche von 200.000 m² alles rund um die Themen Garten und Pflanzen. Hier findet man die besten Tipps und Anregungen rund um die Planung, Gestaltung, Ausstattung und Pflege des Gartens an einem Ort. Perfekt, um Einkäufe für Haus und Garten zu erledigen und sich über Messeneuheiten zu informieren.

COVID-19 Information zur Gartenbaumesse Tulln

Die Behördliche Genehmigung für die Gartenbaumesse Tulln wurde erteilt. Im Interesse aller Besucher ersucht die Messe Tulln um Einhaltung der Verhaltensregeln. Insbesondere ist der Mindestabstand von 1 Meter zu berücksichtigen. Weitere Informationen zu den Sicherheitsvorkehrungen: https://www.messe-tulln.at/info-covid-19/.

Zahlreiche Sonderschauen auf der Gartenbaumesse Tulln:

Traditionelle Rosenschau vom Gärtner Starkl

Beim Gärtner Starkl in der Halle 2 laden über 10.000 Rosen zu einem Spaziergang durch eine Parklandschaft mit einzigartig gewachsenen Solitärbäumen ein. Die duftenden Rosen umrahmen Gehölze, Wasserspiele bringen etwas Bewegung und gemeinsam entsteht ein Ort zum Verweilen und der Inspiration für eigene Projekte: von der Gartengestaltung bis zu floristischen Details.

Prachtgarten vom Gärtner Praskac

Praskac feiert ein Jubiläum: 145 Jahre Praskac, dieses Jubiläum und die Geschichte von sechs Generation der Gärtner-Familie ist heuer am Messestand zu sehen. Dazu das Thema Prachtgarten mit einer besonderen Mauer. Originalsteine der alten Reichsbrücke in Wien wurden eingebaut und zu einem neuen Element gestaltet. Ein gepflegter Garten ist ein persönlicher Kraftort, ein Rückzugsraum, ein besonderer Platz, um schöne Stunden mit Familie und Freunden zu erleben. Das Prachtgarten-Team macht aus jedem Garten einen Prachtgarten und steht auf der Messe für eine Beratung zur Verfügung. Auf der Gartenbaumesse Tulln kann man sich die Geschichte der Familie Praskac ansehen und Inspiration für seinen persönlichen Prachtgarten holen.

Landwirtschaftskammer NÖ - Verlass di drauf!

Versorgungssicherheit kommt von daheim.

Die Landwirtschaftskammer NÖ präsentiert die Wichtigkeit der heimischen Bäuerinnen und Bauern. Versorgungssicherheit ist keine Selbstverständlichkeit und ist nur mit regionalen Lebensmitteln und Rohstoffen möglich. Die Landwirtschaftskammer Niederösterreich möchte genau darauf aufmerksam machen und das Bewusstsein für den unbezahlbaren Wert solider, heimischer Versorgungsstrukturen weiter ausbauen, sowie die hohen Qualitäten und Besonderheiten regionaler Produkte näherbringen.

Kittenberger Erlebnisgärten – Urlaub im eigenen Traumgarten

Kraft tanken aus dem eigenen Garten und das unbeschwerte Gefühl des erfrischenden Nass des Schwimmteichs spüren, das ist das Thema der Kittenberger Erlebnisgärten. Hier kann man die Gedanken treiben lassen, die Großartigkeit der Natur erleben und bewusst den Wandel der Jahreszeiten sehen. Egal, wie groß oder klein der Garten ist, das Team der Kittenberger Erlebnisgärten hat für jede Größe den richtigen Teich. Informationen dazu gibt es auf der Gartenbaumesse Tulln.

Sonderschau - Saisonale und regionale Gemüsevielfalt

In der traditionellen Gemüseschau zeigen die Gestalter die saisonale und regionale Gemüsevielfalt Österreichs. Mit farbenfrohem und frischem Gemüse wie z.B.: Zucchini, Gurken, Tomaten, bunte Paprika, Chili sowie Salat und frische Kräuter wird präsentiert, was gesund und schmackhaft ist.

GalaBau - Der Garten und Landschaftsbau - Verband Österreich

Der GalaBau Verband mit seinen 155 Mitgliedern aus Industrie und Gartengestaltung ist die führende Plattform zum Thema Designgarten in Österreich. Mit dem 800 m² großen Schaugarten, sowie einem Biopool, begeistert der Garten Jung und Alt. Verschiedene Bodenplatten rund um Garten und Pool zeigen die Vielfalt an „Stein im Garten“. Damit setzt der GalaBau Verband hohe Standards und präsentiert sich im neuen Design den Besuchern der Gartenbaumesse Tulln.

Ein Eintritt – zwei Gartenhighlights auf 200.000 m² Gesamtfläche

2020 erwarten alle Besucher der Gartenbaumesse Tulln ein mittlerweile traditionelles Highlight. Mit der Eintrittskarte auf die Gartenbaumesse Tulln kann auch das Gelände der benachbarten Garten Tulln besucht werden.

Fact Box:

Donnerstag, 3. bis Montag, 7. September 2020

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Sonderpreis 2020:

Eintritt für Erwachsene: EUR 12,--

Ermäßigt: EUR 10,--

www.messe-tulln.at

