SPÖ trauert um Walter Strutzenberger: „Aufrechter Sozialdemokrat und prägende Persönlichkeit des Parlamentarismus“

SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch: „Mit dem Ableben von Walter Strutzenberger verlieren wir wichtigen Mitstreiter für soziale Gerechtigkeit“

Wien (OTS/SK) - Die Sozialdemokratie ist über das Ableben des ehemaligen Vizepräsidenten und stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesrats und Gewerkschaftsfunktionärs Walter Strutzenberger tief betroffen. „Mit Walter Strutzenberger verlieren wir einen aufrechten und engagierten Sozialdemokraten und einen wichtigen Mitstreiter für soziale Gerechtigkeit“, sagte Rendi-Wagner. Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch ist tief bestürzt über den Tod von Walter Strutzenberger. „Walter Strutzenberger hat sich in all seinen Funktionen stets konsequent für die Anliegen der Schwächeren und die Interessen der ArbeitnehmerInnen eingesetzt. Sein Eintreten für soziale Gerechtigkeit wird uns immer Vorbild sein“, betonte Deutsch in Würdigung des politischen Wirkens von Walter Strutzenberger. Walter Strutzenberger sei nicht nur ein „großer Sozialdemokrat gewesen, der stets das Gemeinsame vor das Trennende gestellt hat“, sondern auch eine „prägende Persönlichkeit des Parlamentarismus und der Gewerkschaftsbewegung“, der sich auch in der Erwachsenenbildung bleibende Verdienste erworben hat, sagte Deutsch. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in diesen schweren Stunden den Angehörigen und FreundInnen von Walter Strutzenberger“, so Rendi-Wagner und Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/ls

