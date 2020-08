Kindergärten in Wien - SP-Gemeinderat Marcus Gremel: „Zusatzangebote grundsätzlich möglich!“

Wien (OTS/SPW-K) - „Kindergärten in Wien sind Bildungseinrichtungen, die sich an einen Bildungsplan halten müssen und allen Kindern die gleichen Bildungschancen eröffnen sollen“, reagierte heute SP-Gemeinderat Marcus Gremel auf Aussagen der NEOS. „Zusatzangebote in elementaren Bildungseinrichtungen sind grundsätzlich zulässig, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.“

So müsse der Betreiber im pädagogischen Konzept ganz klar deklarieren, was er warum, wie und von wem zusätzlich zur Bildungsarbeit anbieten möchte.



Weiters müsse dargelegt werden, warum genau dieses Zusatzangebot für diesen Kindergarten gewählt wurde und wie es das Gesamtkonzept und die Vision des Betreibers in der Bildungsarbeit und somit die Förderung und Bildung der Kinder unterstützt. „Aus diesen Gründen ist auch wichtig, dass alle Kinder an den Zusatzangeboten teilnehmen dürfen“, so Gremel. „Dies gewährleistet wiederum, dass allen Kindern die gleichen Bildungschancen offen stehen – unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern.“



Auch sei es wichtig, darauf zu achten, dass Zusatzangebote in der ersten Bildungsinstitution Kindergarten immer einen pädagogischen Mehrwert für das Kind darstellen. Reine Freizeitangebote, die keinen Bezug zur Bildungsarbeit haben, seien deshalb nur außerhalb des regulären Kindergartentags vorstellbar.

