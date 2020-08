FPÖ – Hauser zu Köstinger: Pressekonferenz ohne klare Ankündigungen für den Wintertourismus

Wien (OTS) - „Das war lediglich eine Pressekonferenz ohne klare Ankündigungen für den Wintertourismus von der ÖVP-Ministerin.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser die spärlichen Aussagen von Köstinger.

„Die Coronatests im Tourismus werden nun wohl auf Gastronomiebetriebe, Campingplätze und Jugendherbergen ausgeweitet, aber auf die Privatvermieter wurde wieder einmal vergessen. Die Mehrzahl der Betriebe sind Privatvermieter und die werden nun nicht in dieses Testprogramm aufgenommen, obwohl diese auch sehr viele Gäste haben. Schon beim Härtefallfonds wurde auf diese Betriebe vonseiten der Regierung vergessen. Ist in diesem Bereich eine Ansteckungsgefahr etwa nicht gegeben?“, fragte der FPÖ-Tourismussprecher.

„Wir haben nun Ende August und ÖVP und Grüne sind nicht in der Lage, klare Konzepte für den Wintertourismus vorzugeben. Wie geht es konkret bei den Seilbahnen, beim Schifahren und beim Apres-Ski weiter? Unsere Betriebe brauchen Planbarkeit, eine gewisse Vorbereitungszeit und letztendlich auch Sicherheit und das bald – in wenigen Monaten beginnt nämlich die Wintersaison“, so Hauser.

