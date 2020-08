Lotto: Jackpot – am Sonntag geht es um 1,4 Mio. Euro beim Sechser

Solo-Sechser bei LottoPlus in der Steiermark und Jackpot beim Joker

Wien (OTS) - Nachdem am vergangenen Wochenende alle Jackpots geleert wurden, geht es am kommenden Sonntag gleich wieder um recht gut gefüllte Töpfe. Denn am Mittwoch gab es weder einen Sechser noch einen Joker. Und damit warten zwei Jackpots. Im Sechser Gewinntopf werden dabei rund 1,4 Millionen Euro liegen.

Zwei Spielteilnehmer erzielten zuletzt einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 42.000 Euro. Ein Steirer war dabei mit einem Quicktipp erfolgreich, und ein Kärntner kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch einen Sechser. Ein Steirer kam dabei mit dem sechsten von zehn Tipps auf einem Normalschein zum Erfolg und gewann mehr als 190.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination. Somit geht es auch hier um einen Jackpot, der mit etwa 400.000 Euro gefüllt sein wird.

TopTipp

Ein Oberösterreicher und ein Salzburger hatten am Mittwoch mit ihrem 4er-Tipp bei TopTipp Glück. Ihre vier gesetzten Zahlen waren unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen, und das bescherte ihnen einen Gewinn von jeweils 3.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. August 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 614.156,90 – 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 42.223,20 65 Fünfer zu je EUR 1.417,20 167 Vierer+ZZ zu je EUR 165,40 3.224 Vierer zu je EUR 47,60 4.444 Dreier+ZZ zu je EUR 15,50 55.711 Dreier zu je EUR 4,90 158.874 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 04 08 14 31 38 Zusatzzahl 13

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. August 2020

1 Sechser zu EUR 190.301,90 41 Fünfer zu je EUR 1.087,20 1.651 Vierer zu je EUR 24,10 28.426 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 06 22 25 37 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 26. August 2020

JP Joker, im Topf bleiben EUR 183.215,80 – 400.000 Euro warten 8 mal EUR 8.800,00 78 mal EUR 880,00 907 mal EUR 88,00 9.462 mal EUR 8,00 90.606 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 3 5 7 6 6

