Kärnten begrüßt Ausweitung des kostenlosen Testangebotes auf Gastronomie und Campingplätze

LR Schuschnig: Einsatz aus Kärnten hat sich gelohnt - Flächendeckende Testungen in der Gastronomie sind für Herbst- und Wintermonate wichtig - Ausweitung ab 1. September

Klagenfurt (OTS/LPD) - Die Gastronomie ist ein fixer Bestandteil von jedem Urlaubsaufenthalt. Die Testungen nun auch auf die Mitarbeiter von Restaurants und sämtlichen Gastronomiebetrieben auszuweiten, ist ein wichtiger Schritt. Denn in den kommenden Wochen verlagern sich wieder viele Restaurant- und Barbesuche in Innenräume, was für viele eine Herausforderung wird“, begrüßte heute, Donnerstag, Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig die von Bundesministerin Elisabeth Köstinger präsentierte Ausweitung des Testprogramms der Bundesregierung. Ab September können auch Mitarbeiter in der Gastronomie, von Campingplätzen und Jugendherbergen am kostenfreien Testprogramm teilnehmen.

„Wir haben uns aus Kärnten dafür eingesetzt, dass rechtzeitig vor einer herausfordernden Wintersaison die Ausweitung erfolgt, um die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter weiter zu erhöhen“, sagte Schuschnig. Denn die bisherigen Testungen haben sich durchaus bewährt. „Die Infektionszahlen sind trotz einer guten Buchungslage und vielen internationalen Gästen in Kärnten durchaus stabil“, so der Landesrat.

Wichtig sei, so Schuschnig, „dass die Testungen weiterhin möglichst regional erfolgen und Betriebe dieses Angebot ohne Hürden nutzen können“. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz habe man seitens des Landes Kärnten in vielen Regionen die Testung vor Ort ermöglicht. Bisher wurden in Kärnten insgesamt 15.000 Abstriche genommen, 383 Betriebe haben das Angebot genutzt.

Die Ausweitung des Testangebotes sei ein entscheidender Teil, um das Infektionsgeschehen niedrig zu halten und einen zweiten Lockdown zu vermeiden. „Besonders jetzt, wo sich die Bewirtung stärker in die Innenräume verlagern wird, sind Testungen in der Gastronomie umso wichtiger. Die Bundesregierung hat damit das größte präventive Testangebot geschaffen. „Wir gehören damit zu den internationalen Vorreitern“, sagte Schuschnig, der gleichzeitig an die Betriebe appellierte, dieses kostenfreie Angebot zu nutzen. „Jeder einzelne Test zählt und bringt mehr Sicherheit für die Mitarbeiter und unsere Gäste“, so der Tourismuslandesrat.

