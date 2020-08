Obernosterer: Ausweitungen der Testungen sollen Urlaubern und Gästen mehr Sicherheit geben

ÖVP-Budgetsprecher: Kosten werden vom Bund mit maximal 85 Euro pro Testung gefördert

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Coronavirus-Pandemie hat sich leider auf den Tourismus stark ausgewirkt. Es ist aber zu begrüßen, dass viele Österreicher bei ihren Urlaubsplänen dem eigenen Land den Vorzug gegeben haben – Kärnten verzeichnet im Juli daher sogar ein hauchdünnes Plus bei Nächtigungen. Gerade im Tourismusbereich ist es wichtig, den Gästen verstärkt Sicherheit geben zu können, begrüßt heute, Donnerstag, der ÖVP-Budgetsprecher und Kärntner Abg. Gabriel Obernosterer, Mitglied im Tourismusausschuss, die heute von Bundesministerin Elisabeth Köstinger präsentierte Maßnahme, die Testungen auf Gastronomie, Camping und Jugendherbergen auszuweiten. Der Budgetsprecher wies darauf hin, dass die Kosten vom Bund mit maximal 85 Euro pro Testung gefördert werden, „ein wichtiger Aspekt, um hier Hilfestellung zu leisten“. Es sollen ausreichend Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Nach der ersten „Bewährungsprobe“ im Beherbergungsbereich wird das Testangebot konkret folgendermaßen ausgeweitet: Ab 1. September 2020 können neben Campingplätzen und Jugendherbergen auch alle Betriebe in der gewerblichen Gastronomie (also mit entsprechender Gastgewerbeberechtigung und wenn sie öffentlich zugänglich sind) ihre Belegschaft testen lassen. Aktuell bieten 19 Labore Testungen im Rahmen „Sichere Gastfreundschaft“ an. Termine werden vom Betrieb oder Tourismusverband organisiert.

„Österreich ist ein ganzjährig beliebtes Urlaubsziel. Als Hotelier eines Kärntner Betriebes weiß ich, wie wichtig es ist, seinen Gästen gerade hinsichtlich Corona ein gewisses ‚Service‘ zu bieten. Das wird vor allem in der kühleren Jahreszeit noch wichtiger werden.“ Obernosterer weist zudem darauf hin, dass teilnehmende Betriebe auch das Kennzeichen „Sichere Gastfreundschaft“ beantragen und führen können.

