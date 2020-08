Muchitsch an Kurz: Wir verlangen Lösungen, um eine Lost Generation zu verhindern

„Wann tut konzeptlose Regierung endlich etwas für Lehrlinge?“ – SPÖ hat umfassendes Lehrlingspaket vorgelegt

Wien (OTS/SK) - „Wir stehen davor, eine ganze Generation an die Corona-Krise zu verlieren. 10.000 Lehrstellen werden im Herbst fehlen, noch nie hatten wir so eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und was macht die Regierung? Sie richtet Appelle an die Jugendliche, mehr Bewerbungen zu schreiben. Diese Selbstaufgabe einer Bundesregierung ist lächerlich und beschämend“, hagelt es scharfe Kritik von SPÖ-Bereichssprecher für Arbeit und Soziales Josef Muchitsch an Türkis-Grün. „Bundeskanzler Kurz sollte in seiner Pomp-Rede morgen besser erklären, wie die ÖVP gedenkt, eine verlorene Generation Corona, sonst schaut es düster für unsere Jugendlichen aus“, wendet sich der Abgeordnete an den Bundeskanzler. ****

„Die SPÖ hat schon vor Monaten einen klaren Plan vorgelegt, wie der Staat dem Lehrstellenmangel entgegentreten kann. Die Bundesregierung ist für die überbetrieblichen Lehrwerkstätten zuständig, diese könnten ohne weiteres von ihr ausgebaut werden. Die sozialdemokratischen Bundesländer haben durch verstärkte Einstellungen von Lehrlingen im öffentlichen Dienst auch schon vorgemacht, wie die Behörden hier unterstützend eingreifen können. Solche Ansagen würde ich mir von Ihrer Regierung erwarten, Herr Kurz!“, schließt Muchitsch. (Schluss) sd

